5 yıldır inşaatı devam eden Çamlıca TV Kulesi'nin maliyeti iki katına çıktı

Çamlıca'da 5 yıldır inşaatı süren ve açılışı 2017'den beri ertelenen Televizyon ve Radyo Kulesi'nin yapımının belirtildiği gibi 170 milyon liraya tamamlanamayacak. İnşaat şirketine yapılan ilave ödemeler ve ihalelerle masrafın iki katını geçtiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Şubat 2017'de hizmete girmesi beklenirken açılışı 2020'ye kalan Çamlıca Kulesi projesi bugüne kadar üç Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gördü. Kule inşaatı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar Lütfi Elvan, Mustafa Arslan ve Cahit Turhan tarafından defalarca ziyaret edildi. Her seferinde yapılan açıklamalarda, “Hızla bitiriyoruz” denildi ancak açılışı ertelendi.

5 Haziran 2018 günü dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Şu anda inşaat olarak (kaba inşaatı kastediyor) tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz” dedi. Bu açıklamadan yaklaşık 8 ay sonra dış giydirme işi için yeni bir ihale açıldı. Açılan ihale 21-b özel davet usulüyle Sarıdağlar İnşaat verildi.

29 Mart 2019 günü gerçekleşen “Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi İlave Çelik Yapı, Cephe Kaplama ve Yangın Güvenliği İnşaat İşleri” adlı ihaleyle Sarıdağlar İnşaat'a aktarılan ilave rakam, bu defa 91.5 milyon lira oldu. Ardından Çamlıca Kulesi için bir ihale daha açıldı. FM Anten ve Verici Sistemi Ekipmanı Alımı adlı ihale yine 21b usulüyle özel olarak davet edilen Nickelodeon'a verildi. Bu defa aktarılan rakam 13.1 milyon lira olarak açıklandı.

Haberde Çamlıca TV kulesi için şu ana kadar harcanan rakam şöyle hesaplandı:

İhale (TV-Radyo Kulesi İnşaatı) 169.8 milyon TL

Bakanlar Kurulu Kararı %39 iş artışı 67.9 milyon TL

İhale (Cephe kaplama işi) 91.5 milyon TL

İhale (FM anten-verici)13.1 milyon TL

TOPLAM 342.3 milyon TL

(Tarihler baz alınarak Dolar'a endekslendiğinde rakam 700 milyon TL'yi aşıyor.)

Kuleyi yapan Sarıdağlar İnşaat

Kuleyi inşa eden Sarıdağlar İnşaat, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için Erzurum'da yaklaşık 100 milyon TL harcanarak yaptırılan ve iki defa yıkılan kayak pistinin kuleleri de inşa etmişti. Kulelerin yıkılma nedeni olarak yanlış fizibilite yapılması gösterilmişti. Türkiye'de helal turizm belgesi alan ilk firma olan Sarıdağlar, Trabzon Akyazı Stadı, Konya Stadı, Hakkari Havalimanı, Bingöl Havalimanı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edilen Çorum, Samsun gibi illerdeki toplu konutların da inşaatlarını yaptı.