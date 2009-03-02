5 yılda PTT'den 2 milyon 375 bin lira çalındı

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, son 5 yılda meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları nedeniyle PTT'nin, 2 milyon 375 bin lira kayba uğradığını bildirdi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, son 5 yılda meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları nedeniyle PTT'nin, 2 milyon 375 bin lira kayba uğradığını bildirerek, ''Gasp ve silahlı soygun sonucu ortaya çıkan zararın tahsilini temin etmek amacıyla olaya karışan personelden herhangi bir tazmin isteminde bulunulmamıştır'' dedi.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün yazılı soru önergesini yanıtlayan Yıldırım, PTT merkez müdürlüklerinde 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle 6 bin 120 gişe memurunun görev yaptığını, kendilerine mali sorumlulukları nedeniyle ücret skalasının ikinci düzeyinde ücret ödendiğini ifade etti. Yıldırım ayrıca, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalışan personele 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulanacak tutarı geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılmasına ilişkin esaslar kapsamında İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa başmüdürlüklerinde çalışan veznedar, gişe memurları ve dağıtıcılara 15 Aralık 2004 tarihinden itibaren ek ödeme yapıldığını kaydetti.



Son 5 yılda PTT merkez müdürlükleri ve şubelerinde çalışırken soygun, hırsızlık ve gasp olayları sonucunda 3 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin de yaralandığını bildiren Yıldırım, ''Son 5 yılda meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları nedeniyle PTT, toplam olarak 2 milyon 375 bin 471 lira kayba uğramıştır'' dedi.



PTT idaresince, 2008 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 998 merkez, 2195 şube ve 652 acentelik olmak üzere toplam 3845 işyerinde hizmet verildiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



''PTT Bank olarak, düzenlemesi yapılmış PTT merkezlerine kamera sistemi kurulumunun yapılması çalışmaları devam etmekte olup, bu kapsamda PTT Bank düzenlemesi yapılan 2005 yılı itibariyle 16, 2006 yılı itibariyle 72, 2007 yılı itibariyle 205 ve bugün itibariyle 382 PTT merkezinde kamera sistemi bulunmaktadır. Güvenli bölge (kamu binaları, askeri bölgeler ve büyük alışveriş merkezleri) dışında kalan işyerlerimizin tamamına alarm sistemi bağlanmıştır.



Yıllar itibariyle 2005 yılında 1271, 2006 yılında 956, 2007 yılında 896, 17 Temmuz 2008 tarihi itibariyle ise 1078 (755'i özel güvenlik) güvenlik personeli görev yapmaktadır. 2375 PTT merkez müdürlüğüne kapalı devre kamera (CCTV) sistemi alımı için 29 Mayıs 2008 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Ankara Etlik, Rüzgarlı PTT Merkezleri ile Seyranbağları, Tunalı, Yıba Çarşısı şubelerine DEMO kurulum yaptırılmasına karar verilmiş, firma tarafından kurulumlar tamamlanmıştır.



Gelinen aşamada firma tarafından yapılan kurulumlar komisyondaki mühendislerce değerlendirilerek olumlu rapor düzenlenmesi halinde 2375 PTT Merkez Müdürlüğü'ne kurulum yapılmasına başlanılacaktır.''



Gasp ve silahlı soygun olayları sonucu ortaya çıkan PTT zararının tahsilini teminen olaya karışan personelden herhangi bir tazmin isteminde bulunulmadığına işaret eden Yıldırım, ''Hırsızlık olayları sonucunda personelin ihmali bulunan durumlara münhasır olmak üzere, PTT alacağının sorumlu personelden tahsilini teminen; 2006 yılında açılmış dava bulunmamaktadır. 2007 içerisinde 5, 2008 içerisinde de 5 açılmış dava bulunmaktadır'' dedi.



'29 bin 909 personel görev yapıyor'



Yıldırım, daha önce 22 başmüdürlükte taşeron firma kullanılırken, PTT kargo hizmetinin de başlamasıyla birlikte bu sayının 52'ye yükseldiğini belirterek, PTT Genel Müdürlüğünde 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle 9 bin 999 memur, 12 bin 212 başdağıtıcı ve dağıtıcı, 1105 kadrolu personel ile 1155 teknik personelin görev yaptığını, bu unvanlar dışında görev yapan sözleşmeli personel ve daimi işçilerle birlikte toplam 29 bin 909 personel bulunduğunu bildirdi.



Bakan Yıldırım, piyasa koşullarında en iyi hizmetin verilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve beklentilerinin karşılanması için mevcut personelin yeterli olmadığını, bu nedenle alınan yetkiler çerçevesinde taşeron firma elemanı istihdamına gidildiğini anlattı.



Özel güvenlik hizmet alımı nedeniyle PTT işyerlerinde görev yapan silahlı özel güvenlik görevlilerine asgari ücretin yüzde 50 fazlası, silahsız özel güvenlik görevlilerine ise asgari ücretin yüzde 15 fazlası ücret ödendiğini ifade eden Yıldırım, buna ilave olarak büyükşehir statüsünde bulunan illerde çalışan özel güvenlik görevlilerine günlük 3,60 lira yol ve 3,50 lira yemek bedeli verildiğini kaydetti.



Şehirlerarası posta taşımacılığı kapsamında ihdas edilen posta hatlarının 1950 yılından bu yana Posta Kanununa istinaden gerçek ve tüzel kişilere ihale edildiğini, sözleşme süreleri 2004-2005 ve 2005-2006 dönemi için 1 yıl, 2006-2008 ihale dönemi için 2 yıl olduğunu belirten Yıldırım, posta taşımaları için; 2005'te 11 milyon 212 bin 806, 2006'da 10 milyon 824 bin 80, 2007'de 11 milyon 732 bin 344, 2008 yılı Haziran ayı sonu itibariyle de 5 milyon 829 bin 233 lira

ödendiğini bildirdi.

