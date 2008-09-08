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Ekonomi

5 yılda AB’ye 0.3 puan yaklaşabildik

Türkiye ile AB arasında kişi başı MG'de 5 yıl önce 2.7 kat olan fark, büyümeye rağmen bu yılın sonunda 2.4 kata düşecek.

08 Eylül 2008 03:00

Türkiye, son yıllardaki yüksek büyüme oranlarına rağmen, kişi başına milli gelirini Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yaklaştırma yolunda yavaş ilerliyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler" başlıklı raporuna göre, Türkiye ile AB ülkeleri arasında kişi başına milli gelirde 5 yıl önce 2.7 kat olan fark, bu yılın sonunda 2.4 kata düşecek.

Rapordaki verilere göre, AB ülkelerinin 5 yıl önce ortalama 21.600 Euro olan kişi başına milli geliri, 2007'de 24.800 Euro olurken 2008 sonunda 25.900 Euro’ya ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’de ise 2004’te 8.100 Euro olan kişi başı milli gelir, bu yıl 10.900 Euro’ya, 2009’da 11.500 Euro’ya yükselecek. Buna karşılık, 2009’da kişi başı milli gelirde AB ortalaması 26.800 Euro’ya çıkacak.

Lüksemburg birinci

AB ülkelerinde satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelir incelendiğinde 2007’de Lüksemburg 68.500 Euro ile ilk sırada. Lüksemburg 2008’de de 71.000 Euro ile birinciliğini koruyacak. 2008 tahminlerine göre Lüksemburg’u 36.900 Euro ile İrlanda, 33.600 Euro ile Hollanda, 32.500 Euro ile Avusturya izleyecek.

Kişi başına milli gelir bu yıl İngiltere’de 29.400 Euro, Almanya’da 28.900 Euro, Fransa’da 28.100 Euro, İspanya’da 27.000 Euro ve İtalya’da 25.500 Euro olacak. 2008’de 27 AB ülkesinden 14’ünde ise kişi başı gelir, 25 bin 900 Euro’luk ortalamanın altında kalacak. Üye ülkelerden kişi başı milli gelirde Bulgaristan 10.100 Euro ile son sırada yer alacak.

2008'de AB'ye aday Türkiye'de kişi başına milli gelir, 10.900 Euro olurken, Hırvatistan'da 14.600 Euro ve Makedonya'da ise 7.700 Euro düzeyinde olacak.

Bölgeler arasındaki uçurum gittikçe büyüyor

AB üyeleri ve adaylarında kişi başı milli gelir (bin euro)

                                    Ülkeler    2004        2008           2009 
                                                                   (tahmini)    (tahmini)

Lüksemburg                              54.7           71                74.4
İrlanda                                        30.6            36.9            38.4
Hollanda                                    28               33.6            34.8
Avusturya                                   27.4            32.5            33.6
İsveç                                           27               32.2            33.4
Danimarka                                27.2            31               31.9
Belçika                                       26.1            30               31
Finlandiya                                  25.2            30               31.2
İngiltere                                      26.4            29.4           30.3
Almanya                                     25.2            28.9           30
Fransa                                        23.8            28.1           29.0
İspanya                                       21.9            27              27.7
İtalya                                            23.1            25.5           26.1
Yunanistan                                 20.3           25.3            26.5
Güney Kıbrıs                              19.6           23.6             24.5
Slovenya                                     18.4           23.1             24.4
Çek Cumh.                                 16.3           21.3            22.8
Malta                                            16.6          19.7             20.5
Portekiz                                        16.1         18.9             19.6
Estonya                                        12.3         18.6             19.8
Slovakya                                       12.4         18.3             19.9
Macaristan                                   13.7         16.2             17.1
Litvanya                                        10.9          16.1             17.1
Letonya                                           9.9          15.1             15.9
Hırvatistan                                    10.7          14.6             15.7
Polonya                                         11             14.1             15.2
Türkiye                                            8.1          10.9             11.5
Romanya                                       7.4          10.8              11.7
Bulgaristan                                   7.3           10.1              11
Makedonya                                    5.8             7.7                8.3
AB 27 ortalaması                       21.6           25.9              26.8

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