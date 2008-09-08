5 yılda AB’ye 0.3 puan yaklaşabildik

Bölgeler arasındaki uçurum gittikçe büyüyor

Türkiye, son yıllardaki yüksek büyüme oranlarına rağmen, kişi başına milli gelirini Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yaklaştırma yolunda yavaş ilerliyor.Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler" başlıklı raporuna göre, Türkiye ile AB ülkeleri arasında kişi başına milli gelirde 5 yıl önce 2.7 kat olan fark, bu yılın sonunda 2.4 kata düşecek.Rapordaki verilere göre, AB ülkelerinin 5 yıl önce ortalama 21.600 Euro olan kişi başına milli geliri, 2007'de 24.800 Euro olurken 2008 sonunda 25.900 Euro’ya ulaşması öngörülüyor.Türkiye’de ise 2004’te 8.100 Euro olan kişi başı milli gelir, bu yıl 10.900 Euro’ya, 2009’da 11.500 Euro’ya yükselecek. Buna karşılık, 2009’da kişi başı milli gelirde AB ortalaması 26.800 Euro’ya çıkacak.AB ülkelerinde satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelir incelendiğinde 2007’de Lüksemburg 68.500 Euro ile ilk sırada. Lüksemburg 2008’de de 71.000 Euro ile birinciliğini koruyacak. 2008 tahminlerine göre Lüksemburg’u 36.900 Euro ile İrlanda, 33.600 Euro ile Hollanda, 32.500 Euro ile Avusturya izleyecek.Kişi başına milli gelir bu yıl İngiltere’de 29.400 Euro, Almanya’da 28.900 Euro, Fransa’da 28.100 Euro, İspanya’da 27.000 Euro ve İtalya’da 25.500 Euro olacak. 2008’de 27 AB ülkesinden 14’ünde ise kişi başı gelir, 25 bin 900 Euro’luk ortalamanın altında kalacak. Üye ülkelerden kişi başı milli gelirde Bulgaristan 10.100 Euro ile son sırada yer alacak.2008'de AB'ye aday Türkiye'de kişi başına milli gelir, 10.900 Euro olurken, Hırvatistan'da 14.600 Euro ve Makedonya'da ise 7.700 Euro düzeyinde olacak.Ülkeler 2004 2008 2009(tahmini) (tahmini)Lüksemburg 54.7 71 74.4İrlanda 30.6 36.9 38.4Hollanda 28 33.6 34.8Avusturya 27.4 32.5 33.6İsveç 27 32.2 33.4Danimarka 27.2 31 31.9Belçika 26.1 30 31Finlandiya 25.2 30 31.2İngiltere 26.4 29.4 30.3Almanya 25.2 28.9 30Fransa 23.8 28.1 29.0İspanya 21.9 27 27.7İtalya 23.1 25.5 26.1Yunanistan 20.3 25.3 26.5Güney Kıbrıs 19.6 23.6 24.5Slovenya 18.4 23.1 24.4Çek Cumh. 16.3 21.3 22.8Malta 16.6 19.7 20.5Portekiz 16.1 18.9 19.6Estonya 12.3 18.6 19.8Slovakya 12.4 18.3 19.9Macaristan 13.7 16.2 17.1Litvanya 10.9 16.1 17.1Letonya 9.9 15.1 15.9Hırvatistan 10.7 14.6 15.7Polonya 11 14.1 15.2Türkiye 8.1 10.9 11.5Romanya 7.4 10.8 11.7Bulgaristan 7.3 10.1 11Makedonya 5.8 7.7 8.3AB 27 ortalaması 21.6 25.9 26.8