5 yılda AB’ye 0.3 puan yaklaşabildik

Türkiye, son yıllardaki yüksek büyüme oranlarına rağmen, kişi başına milli gelirini Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yaklaştırma yolunda yavaş ilerliyor.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı "AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler" başlıklı raporuna göre, Türkiye ile AB ülkeleri arasında kişi başına milli gelirde 5 yıl önce 2.7 kat olan fark, bu yılın sonunda 2.4 kata düşecek.
Rapordaki verilere göre, AB ülkelerinin 5 yıl önce ortalama 21.600 Euro olan kişi başına milli geliri, 2007'de 24.800 Euro olurken 2008 sonunda 25.900 Euro’ya ulaşması öngörülüyor.
Türkiye’de ise 2004’te 8.100 Euro olan kişi başı milli gelir, bu yıl 10.900 Euro’ya, 2009’da 11.500 Euro’ya yükselecek. Buna karşılık, 2009’da kişi başı milli gelirde AB ortalaması 26.800 Euro’ya çıkacak. Lüksemburg birinci
AB ülkelerinde satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelir incelendiğinde 2007’de Lüksemburg 68.500 Euro ile ilk sırada. Lüksemburg 2008’de de 71.000 Euro ile birinciliğini koruyacak. 2008 tahminlerine göre Lüksemburg’u 36.900 Euro ile İrlanda, 33.600 Euro ile Hollanda, 32.500 Euro ile Avusturya izleyecek.
Kişi başına milli gelir bu yıl İngiltere’de 29.400 Euro, Almanya’da 28.900 Euro, Fransa’da 28.100 Euro, İspanya’da 27.000 Euro ve İtalya’da 25.500 Euro olacak. 2008’de 27 AB ülkesinden 14’ünde ise kişi başı gelir, 25 bin 900 Euro’luk ortalamanın altında kalacak. Üye ülkelerden kişi başı milli gelirde Bulgaristan 10.100 Euro ile son sırada yer alacak.
2008'de AB'ye aday Türkiye'de kişi başına milli gelir, 10.900 Euro olurken, Hırvatistan'da 14.600 Euro ve Makedonya'da ise 7.700 Euro düzeyinde olacak. Bölgeler arasındaki uçurum gittikçe büyüyorAB üyeleri ve adaylarında kişi başı milli gelir (bin euro)
Ülkeler 2004 2008 2009
(tahmini) (tahmini)
Lüksemburg 54.7 71 74.4
İrlanda 30.6 36.9 38.4
Hollanda 28 33.6 34.8
Avusturya 27.4 32.5 33.6
İsveç 27 32.2 33.4
Danimarka 27.2 31 31.9
Belçika 26.1 30 31
Finlandiya 25.2 30 31.2
İngiltere 26.4 29.4 30.3
Almanya 25.2 28.9 30
Fransa 23.8 28.1 29.0
İspanya 21.9 27 27.7
İtalya 23.1 25.5 26.1
Yunanistan 20.3 25.3 26.5
Güney Kıbrıs 19.6 23.6 24.5
Slovenya 18.4 23.1 24.4
Çek Cumh. 16.3 21.3 22.8
Malta 16.6 19.7 20.5
Portekiz 16.1 18.9 19.6
Estonya 12.3 18.6 19.8
Slovakya 12.4 18.3 19.9
Macaristan 13.7 16.2 17.1
Litvanya 10.9 16.1 17.1
Letonya 9.9 15.1 15.9
Hırvatistan 10.7 14.6 15.7
Polonya 11 14.1 15.2
Türkiye 8.1 10.9 11.5
Romanya 7.4 10.8 11.7
Bulgaristan 7.3 10.1 11
Makedonya 5.8 7.7 8.3
AB 27 ortalaması 21.6 25.9 26.8