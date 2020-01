-5 yıla damgasını vuracak 6 teknoloji trendi İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Önümüzdeki 5 yıla, ilk sırada bulut bilişimin yer aldığı 6 teknoloji trendi damgasını vuracak. Araştırma ve danışmanlık kuruluşu Frost & Sullivan'ın, araştırmasına göre, bulut bilişim, video konferans, mobillik, birlikte çalışabilirlik, BT'nin tüketiciye uyarlanması ve sosyal medya, şirketlerin rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için sektörel gelişmelere yön verecek teknoloji trendleri arasında öne çıkacak. Araştırmada, bulut tabanlı hizmetlerin sektörel bazda belli bir düzeyde olmasına karşın birçok kuruluş bakımından henüz fikir aşamasında bulunduğu, bulut bilişimin, iletişim sorunlarının tamamını çözümlemediği gibi kamu ve özel bulut bilişim hizmetleri arasında karar verme, çok aboneli ve özgül sistemlerin yanı sıra güvenlik, servis seviyesi anlaşması (SSA) ve yönetimsel faktörler de dahil olmak üzere kendi sorunlarını beraberinde getirdiği ifade edildi. Frost & Sullivan analistleri, belli başlı ticari ürünlerin iletişimine bulut bilişim üzerinden erişim sağlamanın şirketlere para ve kaynak açısından tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak analistler, bulut üzerinden birebir konferans, sohbet, görüntü ve kurumsal sosyal yazılım da dahil olmak üzere tam bir iletişim setinin sunulmasının kolay olmayacağı gibi daha düşük maliyet de sağlamayabileceğini de ifade ediyor. Analistler, buluta ilişkin en önemli katalizörlerden birinin ise çok sayıda cihaz ve işletim sistemi için destek gerektiren mobilite olduğunu vurguluyor. Frost & Sullivan uzmanları, bulut bilişimin benimsenmesinin önündeki en büyük engelin, uygulamanın sektörde çığır açabilmesi için gereken değişimin meydana gelmemiş olmasından kaynaklandığını ileri sürüyor. Araştırmada, video konferansın son 30 yıl boyunca o ya da bu şekilde daima gündemde olduğu belirtilerek, son zamanlarda dikkatleri çeken, maliyetli salon sistemlerine gereksinim duymadan masaüstü bilgisayar aracılığıyla video konferanslara katılım sağlanmasının diğerlerinden farklı, önemli bir gelişme olduğu bildirildi. Frost & Sullivan analistleri, HD'nin büyük bir gelişme olduğunu ifade ederken, HD teknolojisinin video konferansı için yeterince yüksek kalite sağladığı ve pratik hayatta kullanılmasını olanaklı kıldığı, bu sayede yüksek seyahat masraflarına gerek kalmadan toplantıların sanal ortamda yapılmasının sağlandığı kaydedildi. Videonun ''yeni ses'' olduğuna dair inanca karşın çalışanların her an video konferans yapmalarının altyapı eksikliği nedeniyle henüz çok yaygın olmadığı belirtilen araştırmada, ''Ancak yine de bu trend, iş hayatı için birçok avantajı beraberinde getireceği için gözardı edilebilecek gibi gözükmüyor. Video konferansları katılımcıların sürekli dikkatini ve yüksek düzeyde yoğunlaşmalarını gerektiriyor. Herkesin birbirini görebildiği bu toplantılar çok daha etkili oluyor ve işler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak birebir görüşmelerde videoya geçiş, toplu görüşmelerde olduğu kadar gerekli görülmüyor'' denildi Frost & Sullivan analistleri, video konferansın uzaktan ya da evden çalışan personele sahip kuruluşlar ile dünyanın her yerinde küresel şirketlerin üst düzey yöneticilerine kolaylık sağladığını, ancak önceliklerin seçiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. -''Mobillik: her şeyi değiştiren iş tarzı''- Araştırmada, sayıları her geçen gün artan mobil çalışanların iletişim için akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara ihtiyacının her gün biraz daha arttığı belirtilirken, Frost & Sullivan analistlerinin, artan sayıda mobil çalışan için akıllı telefon, tablet gibi her kategoriden cihazın temin edilmesi, bu sayede şirketin gereken yazılım ve donanıma sahip olmasını, kimlik kontrolü, uygulama ve ağ trafiğiyle birlikte çalışanın işten ayrılması halinde veri erişiminin kontrol ve güvenliğinin sağlanmasının şirketler açısından bir seçenek olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Frost & Sullivan yetkilileri,önümüzdeki yillara damgasını vuracak altı teknoloji trendinin kilit rol oynayabileceğini, kilit piyasa trendlerine zamanında karşılık vermenin kritik önem taşıdığını, ancak kaynaklar daima yetersiz olduğu için karşılık almaya ilişkin stratejilerin yıllar içerisinde beklenen trend etkisinin doğrultusunda öncelik verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Belirlenen altı teknoloji trendinin etkisini zaman içinde göstereceğini ifade eden analistler, gerektiği zamanda, doğru yerde ve doğru müdahalelerle trendler doğru değerlendirildiğinde şirketlerin yakın vadede arzuladıkları iletişim ivmesini yakalayacaklarının altını çiziyorlar.