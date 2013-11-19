5 yıl suça bulaşmayan dağdaki PKK’lılar evlerine mi dönecek?

Şiddete bulaşmayan KCK'lıların tutuksuz yargılanmasının yolu açıldıktan sonra, yeni hazırlanacak "Toplumsal Mutabakat Yasası" ile silahını gömen dağdaki PKK’lıların da 5 yıl süreyle suça bulaşmamaları halinde evlerine döneceği öne sürüldü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır’da verdiği "Dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak" mesajı sonrası, Ankara'da çözüm sürecinin ileriki aşamalarına yönelik çalışmalara hız verildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, cezaevlerindeki KCK'lılar ile dağdaki PKK'lıların ayrı ayrı ele alınması bekleniyor. İlk etapta, örgüt üyesi olan veya sadece örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ancak şiddete bulaşmayanların durumu gözden geçirilecek. Böylece, çatışmanın aktif tarafı olmayan KCK'lıların tutuksuz yargılanması mümkün olabilecek. Dağdaki PKK'lılara farklı bir eve dönüş yasası çerçevesi oluşturulması için sivil örgütler ve düşünce kuruluşları ile ortak çalışma yapılacak. "Toplumsal Mutabakat Yasası"nın nasıl olacağı konusunda sivil kuruluşlar ve düşünce üretim merkezleri de katkı sunacak. Ancak bunun için silahların teslim edilmesi ve toprağa gömülmesi öncelikli kriter olacak. Silahlı örgüt üyeliği suç olmaktan çıkmayacak, belli bir süre silahlarını bırakanlara yeni bir şans verilmesi önerisi gündeme alınacak. Tasarlanan düzenleme genel af niteliğinde olmayacak. TCK 220/6 ile silahlı örgüt üyeliğinin kriterlerini belirleyen 314'üncü maddenin yeniden düzenlenmesi tartışılacak.

Silahını teslim et

Dağdan iniş için "Toplumsal Mutabakat ve İç Barış" tasarısı düşünülüyor. Bugüne kadar silah kullananlara yönelik "şartlı" düzenleme öneriliyor. Hukukçulara göre, örneğin 5 yıl kriteri konulabilir. Bu sürede bir daha silahlı eyleme bulaşmayanların dosyaları kapatılabilir. Yeni dönemde Kürt sorununun "güvenlik" sorunu olmadığı tezinden yola çıkılarak Terörle Mücadele ve Ceza Kanunu'ndaki katı hükümler masaya yatırılacak. Bilhassa, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemler ile şiddete teşvik ve silahlı örgüt faaliyeti açık bir şekilde birbirinden ayrılacak. Silahları bırakmayı teşvik edecek önlemler alınacak. Silahını teslim etmeye hazır örgüt mensupları için "etkin pişmanlığın" yanında sürpriz adımlar da öngörülüyor. Örneğin, belirlenen süre içinde silahını teslim edenler hakkında yakalama emrinin kaldırılması seçeneği gündemde tutuluyor. Genel af beklentisi yerine silahı bırakanların günlük yaşama adapte edilmesine ilişkin formüller devreye girecek. Hukukçulara göre, Habur'da 2009'da teslim olan 7'si çocuk 15 PKK'lının gerek yaşları gerekse pişmanlık şartları re'sen gözetilerek bırakılması model alınarak daha etkin şekilde uygulanabilir.

Nerede biter?

Terörle Mücadele ve Ceza Kanunu'nda terör örgütünün faaliyetleri nasıl ve nerede başlar, nerede biter konularının yeniden tanımlanması da hedefleniyor. Restorasyon ya da normalleşme olarak ifade edilen aşamaya 2014'te geçilmesi halinde, bu süreçte dağdan inenlerin topluma entegre olması ile ilgili sosyal projeler de arka arkaya yaşama geçirilecek.