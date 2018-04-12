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5 yıl sonra ilk sesi duyan Yiğit ağladı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de doğuştan işitme engelli Yiğit Efe Kavak (5), kulağına takılan işitme cihazıyla ilk kez anne ve babasının sesini duydu

12 Nisan 2018 19:48

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de doğuştan işitme engelli Yiğit Efe Kavak (5), kulağına takılan işitme cihazıyla ilk kez anne ve babasının sesini duydu. O anlarda korku ve tedirginlik yaşayan minik Yiğit Efe gözyaşı döktü.
Denizli\'de 5 çocuklu Ramazan ve Melek Kavak çiftinin en küçük çocuğu Yiğit Efe Kavak, çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Aşırı kilodan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı Afyon, İzmir gibi illerdeki hastanelerde tedavi gördü. Geçen yıl ise bir kulağının hiç, diğerinin yüzde 80 oranında duymadığı anlaşıldı. Pamukkale Üniversitesi\'nde işitme sorunu tespit edildi, işitme cihazlarıyla sorunun çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi. Minik Yiğit Efe\'nin duyması için harekete geçen Denizli Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği ve gönüllüleri, Pamukkale İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, işitme cihazı satan ve uygulayan bir merkezle çalışma yaptı. Yiğit Efe, kulağına takılan işitme cihazı ile ilk kez anne ve babasının sesini duydu. Korku ve tedirginlik yaşayan çocuk gözyaşı döktü.
Beş yıldır hayatı sessiz olan Yiğit Efe, işitme cihazı ile artık duyabilecek ve ilerleyen aylarda konuşmaya başlayacak. Duymadığı için konuşamadığı belirtilen Yiğit Efe\'nin, verilecek eğitimler ile kısa sürede konuşmaya başlayacağı öğrenildi. 
Maddi imkansızlıklardan dolayı Yiğit Efe\'nin tedavisinin bugüne kadar yapılamadığını belirten baba Ramazan Kavak, \"Efe\'nin doğumdan itibaren yaşamış olduğu rahatsızlıklardan dolayı işitme engelli olduğunu hiç fark etmedik. Bu durumu Pamukkale Üniversitesi\'ndeki hocalarımız tespit etti ve teşhisi koydu. Tabii maddi imkansızlıklar da tedavide büyük engel oldu\" dedi. Çocuğunun duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten anne Melek Kavak, \"Beni ancak anneler anlar. Çocuğum 5 yıldır duymuyordu. Şimdi Yiğit Efe duyacak ve konuşabilecek. Bir anne için bundan büyük mutluluk olabilir mi? Oğlumun duymasında bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

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