Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye'de bisiklet kullanımına dair açıklamalar yaptı.

Küçükbakırcı, Türkiye’de bisiklet kültürünün günden güne arttığını belirterek, "5 yıl sonra bisiklet sayısı otomobili geçecek. İnsanlar sağlığını düşünüyorsa ve havanın temiz olmasını istiyorsa otomobilden inip bisiklete binmeli" dedi.

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, dünyada bisikletin en çok Çin, Hindistan ve Hollanda'da kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının bir kilometre bisiklet yolu yapan her belediyeye bin adet bisiklet hediye ettiğini hatırlatan Küçükbakırcı, bu politikanın hava kirliliğinin azaltılması ve sağlıklı yaşam için uygulandığını aktardı.

"Dünya sıralamasında ortalardayız"

Küçükbakırcı, birçok ilde son 5 yıl içinde ciddi anlamda bisiklet yolu yapıldığını belirterek, "Eskiden işine otomobille gidenler parmakla gösterilirdi. Şimdi ise işine bisikletle gidenler 'sağlıklı yaşayıp kendini düşünüyor' diye parmakla gösteriliyor. Türkiye'de bisiklet kullanımını yeterli bulmuyoruz. Ancak dünya sıralamasında ortalardayız." diye konuştu.

"Yeni organizasyonlar yapmayı düşünüyoruz"

Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun her yönüyle çok güzel geçtiğini, bu zamana kadar düzenledikleri organizasyonların en büyüğü olduğunu belirtti.