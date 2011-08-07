5 yıl sonra aynı salonda







T24 - Birinci Ergenekon davasının önceki günkü duruşmasında önemli bir ara karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay saldırısının mağdurları eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu'nun müdahillik taleplerini kabul etti. Saldırıdan 5 yıl sonra tetikçi Alparslan Arslan ve mağdurlar aynı duruşma salonunda olacak.





Türkiye, 17 Mayıs 2006 sabahı Danıştay'a yapılan kanlı baskınla uyanmıştı. Avukat Alparslan Arslan, rutin toplantılarını yapan Danıştay 2. Daire üyelerine kurşun yağdırmış, saldırıda üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Danıştay'ı türban kararı sebebiyle bastığını savunan katil Arslan, Ankara 11. Ağır Ceza'da yargılandı ancak mağdurlarla hiç yüzleştirilmedi. Yargıtay'ın Danıştay davasını Ergenekon'la birleştirmesinin ardından kanlı baskının arka planı da aydınlanmaya başladı.





Laiklik odaklı cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarıyla gerilen Türkiye, 17 Mayıs 2006 sabahı Danıştay 2. Dairesi üyelerine yapılan silahlı saldırıyla uyandı. Avukat Alparslan Arslan, rutin toplantılarını yapan Danıştay 2. Daire üyelerine kurşun yağdırdı. Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üye hâkimler Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hâkimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Daire üyesi Kamuran Erboğa ise masanın altına yattığı için yara almadan kurtuldu. Saldırgan, Danıştay'ın türban kararı sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu. Dava, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak ne soruşturma ne de yargılama aşamasında tetikçi Alparslan Arslan'la, mağdurlar karşı karşıya geldi.





Mahkeme, söz konusu tarafları kimlik tespiti için bile duruşmaya çağırmaya gerek görmedi. Dava sürecinde olayın birinci derecede tanığı olan mağdurların ifadelerine başvurulmadı. Mahkeme, eylemin Danıştay'ın bir anaokulu öğretmeniyle ilgili verdiği 'türban' kararı sebebiyle gerçekleştirildiğin hükmetti ve davayı bitirdi. Sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.







Danıştay davası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı sonrası Ergenekon birinci davasıyla birleştirildi. Yüksek mahkeme, iki dava arasında 'fiilî ve hukukî irtibat olduğu' gerekçesiyle birleştirme kararı aldı. Ve asıl yargılama da bu karardan sonra başladı.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın mağdurlarını 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Mağdur isimler de 'müdahillik' talebinde bulundu. Birinci Ergenekon davasının önceki günkü duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmada verilen aranın ardından, ara karar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, Danıştay saldırısının mağdurları eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Ayfer Özdemir, Ayla Gönenç ve Ahmet Çobanoğlu'nun davaya katılma taleplerinin, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle kabulüne karar verdi.







Banka hesaplarına inceleme





AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın tanık sıfatıyla uygun görülen tarihte dinlenmesine ilişkin talebin reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması olayına ilişkin davada sanık olan Bedirhan Şinal'ın cezaevinde can güvenliğinin sağlanması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına hükmetti.





Bedirhan Şinal'ın, bazı emniyet, jandarma, cezaevi görevlileri, hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin talebini reddeden mahkeme heyeti, cezaevi müdürlüklerine yazı yazılarak, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması eylemine ilişkin davanın sanıklarının hesaplarına para yatıranların, gönderdikleri ve aldıkları mektupların, sanıkları ziyaret edenlerin listesinin istenmesine karar verdi.





Mahkeme heyeti, Başbakan'a suikast girişimi kapsamında açılmış dava var ise ilgili mahkemeden dava dosyasının istenmesini, soruşturma aşamasında kalmış ise de soruşturma dosyasının incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini oybirliğiyle reddetti. Duruşma, 5 Eylül 2011'e ertelendi.

