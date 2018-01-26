5 yıl önce verdiği röportaj sebebiyle Mert Fırat'a sosyal medyada 'tepki'

Oyuncu Mert Fırat, 5 yıl önce çözüm süreci devam ederken verdiği bir röportajda 'PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini' söylemesi ve zorunlu askerliği karşı olduğunu ifade etmesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.

Habertürk'ten Kübra Par'a verdiği röportajda, "Çocuğun olsa askere gönderir misin?" sorusuna "Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım" cevabını veren Fırat'ın sözleri, 5 yıl sonra yeniden gündem olurken; tepkilerin ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu ile 'Sadece Diktatör" oyunu yaklaşık 9 kentte yasaklanan Barış Atay'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi de ünlü oyuncuya destek mesajı paylaştı.

Mert Fırat'la ilgili Twitter'da paylaşılan tepki ve destek mesajlarının bazıları şöyle:

Mert Fırat'ın 5 yıl önce verdiği röportajın tepki çeken bölümleri şöyle:

Sence Öcalan'la görüşülmeli mi?

Evet, kesinlikle görüşülmeli. Koskoca bir halkın lider olarak kabul ettiği kişiyi muhatap almamak olmaz. "One minute" derler! Biz ister kabul edelim ister etmeyelim, Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir ve onu muhatap almamak Kürt halkını muhatap almamak olur.

Milliyetçi duygularının kabardığı dönemler oldu mu hiç?

Hayır, hiç olmadı. Bir ülkenin bayrağı, marşı, askeri değil de, insanının halleri beni etkiliyor. Halkın fakirliği etkiliyor mesela.. Devleti devlet yapan halktır. Bir şehit babasının çıkıp "on çocuğum olsa onunu da askere gönderirim" demesini anlayamıyorum ama elbette şehit cenazelerine çok üzülüyorum.

Çocuğun olsa askere gönderir misin?

Hayır. Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım.

Zorunlu askerliğe karşı mısın?

Evet, karşıyım. Hatta gönüllü ve profesyonel askerliğe de karşıyım. Askerlik ve askerliğin gereği olan her şeye karşıyım! Bu Genelkurmay'a tamamen karşı olduğum için değil ama kim militarist olmak ister ki?

- Ordu olmadan devletin ayakta kalması mümkün mü?



Elbette mümkün. Ordusu olmayan bir sürü ülke var. İzlanda mesela!