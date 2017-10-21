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5 yıl önce 'casusluk'la suçlanmıştı; gözaltında kaldığı her gün için 21 bin lira kazandı

Maddi ve manevi toplam 63 bin lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı

21 Ekim 2017 13:11

5 yıl önce 'casusluk'la suçlanan askeri hâkim Ali Rıza Bildik, yargılandığı İzmir Askeri Casusluk davasından beraat ettikten sonra gözaltında kaldığı 3 gün süre için açtığı tazminat davasını kazandı. Bildik'e gözaltında kaldığı her gün için 21 bin lira olmakla beraber maddi ve manevi toplam 63 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Tutuksuz yargılandı

13 Haziran 2012 yılında Ankara'da gözaltına alınan ve İzmir'e götürülen Bildik, 3 gün gözaltında kalmış ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bildik, 'FETÖ kumpası' olarak medyaya yansıyan İzmir Askeri Casusluk davasından beraat ettikten sonra gözaltında kaldığı süre için dava açarak tazminat talep etmişti. Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre  Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti emekli Askeri Hakim Ali Rıza Bildik'e gözaltında kaldığı 3 gün süre için 60 bin lira manevi tazminat verilmesine hükmetti. Bildik'e maddi tazminat olarak da 3 bin 500 lira ödenmesi kararlaştırıldı.

"Acı üzüntünün derecesi"

Kararda şöyle dendi:

“Haksız olarak gözaltına alınan ve gözaltında kalmasından dolayı çektiği ceza, acı üzüntünün derecesi, sosyal çevresi ile zedelenen onuru, davacının sosyal ve ekonomik durumu, gözaltına alınmasına neden olan olayın cereyan tarzı kurallarına uygun olarak 3 bin 500 lira maddi, 60 bin lira manevi tazminat verilmesine karar verilmiştir.”

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