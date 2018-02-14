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5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu: Vicdanım çok rahat, sonunda beraat edeceğim

"Bilinçli olarak tutuyorlar, CHP milletvekili olduğu için cezaevinde"

14 Şubat 2018 11:24

Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, "Ceza 8 ay içinde müebbetten 25 yıla, 25 yıldan da beş yıl 10 aya düştü. Vicdanım çok rahat. Sonunda beraat edeceğime de inanıyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevine ziyaret etti. Erkek, Berberoğlu’nun kendisine “Ceza 8 ay içinde müebbetten 25 yıla, 25 yıldan da beş yıl 10 aya düştü. Vicdanım çok rahat. Sonunda beraat edeceğime de inanıyorum. Bu iddiaların çökeceğini biliyordum. Casuslukmuş, vatana ihanetmiş, bu iddiaların bize isnat edilmesi çok ağır ve haksızdı. Benimle aynı davadan yargılananlar haklı şekilde tutuksuz yargılanıyor. Ben CHP milletvekili olduğum için mi cezaevindeyim?” dediğini anlattı.

Berberoğlu’nun suçsuz olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyen Erkek de şöyle konuştu:

“Berberoğlu haksız iftiralarla karşı karşıyaydı. İstinafın kararıyla casusluk çöktü. Anayasa Mahkemesi’nin ivedilikle toplanıp Berberoğlu’nun başvurusunu karara bağlaması, bu hak ihlalilne son vermesi gerekiyor. Bu karala birlike Berberoğlu derhal tahliye edilmeliydi. Bilinçli olarak tutuyorlar, CHP milletvekili olduğu için cezaevinde. Gerçekten yargı üzerinde ağır baskılar olmasa Berberoğlu tahliye edilmesi gerekirdi.”

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