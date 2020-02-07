T24 LogoT24 Logo
Spor

5 yaşındayken Gerrard'a el hareketi yapan genç anlattı: Babam zorladı

"Bence Stevie-G dışında herkes komik buldu"

07 Şubat 2020 21:59

2006 yılında Liverpool efsanesi Steven Gerrard'a yaptığı el hareketiyle ünlenen Jake Nickless isimli genç o dönem yaşananları anlattı.

Maç öncesi futbolcularla birlikte sahaya çıkmak için hazırlanan ve o dönem 5 yaşında olan Nickless, Gerrard'a yaptığı el hareketi için babasının kendisini zorladığını söyledi.

Tarihe geçen o anları anlatan Nickless'ın açıklamaları şöyle:

"Babamın Stevie-G'ye o hareketi yapmamı istediğini ve beni zorladığını hatırlıyorum. Yapmayacağımı uzun süre söylemeye devam ettim ama sanırım sonunda ikna olmuşum ki o hareketi yaptım. Maçı televizyonda izleyen bir çok insana eğlence sağlamış oldum. Makelele ve Essien'in güldüğünü hatırlıyorum. Sonra John Terry elini tutmak için ona doğru döndüğümde kafama dokunmuştu. Bence Stevie-G dışında herkes de komik buldu."

ETİKETLER

Jake NicklessSteven GerrardLiverpoolLiverpool ChelseaGerrard el hareketi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24