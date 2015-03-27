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5 yaşındaki Yusuf, 10 tonluk kamyonun altında kaldı

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait kamyonun altında kalan Yusuf Durmaz, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

27 Mart 2015 23:29

Sivas Belediyesi'ne ait kamyon tekerleğinin altında kalan 5 yaşındaki Yusuf Durmaz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, saat 14.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 17’nci sokakta meydana gelen kazada, 29 yaşındaki sürücü Mustafa B, Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait 58 NF 991 plakalı kamyona kesilen ağaç dallarını yükleyerek hareket etti. Sürücü Mustafa B, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Yusuf Durmaz’a çarptı.

Talihsiz çocuğu kamyonun altına alan sürücü, durumu fark ederek panik halinde araçtan indi. Sürücü Bulut ve çevredeki vatandaşlar kamyonun tekerinin altında sıkışan çocuğa müdahale etmek istedi, ancak çabalar çocuğu bulunduğu yerden çıkarmaya yetmedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı.


Ekiplerin yaklaşık 5 dakika süren müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Durmaz, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Fahrettin-Şükran Durmez çiftinin iki çocuklarından küçüğü olan Yusuf Durmaz’ın sol kolu ile bacağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mustafa Bulut ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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