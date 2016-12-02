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5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunan dede tutuklandı

Manisa'da 60 yaşındaki F.Z. isimli dede 5 yaşındaki öz torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

02 Aralık 2016 02:42

Manisa'da 5 yaşındaki kızlarının davranışında farklılıklar gören anne ve baba, 60 yaşındaki dedenin cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde yaşandı. 5 yaşındaki çocuk, anne ve babasının evde bulunmadığı sırada dedesi F.Z.'nin cinsel istismarına uğradı. Anne ve babası kızlarının davranışlarında farklılar gördü.

Çocuk ile ile diyaloğa geçilince iğrenç olay ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine çocuk izleme merkezinde Cumhuriyet Savcısı tarafından küçük çocuğun ifadesi alındı.

Savcının talimatı üzerine dede F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dedesi tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen küçük kıza Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce psikolojik destek veriliyor.

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