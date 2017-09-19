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5 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü (2)

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 25 BIÇAK DARBESİ Kızkalesi'nde defalarca bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş'in cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi

19 Eylül 2017 19:20

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 25 BIÇAK DARBESİ
Kızkalesi\'nde defalarca bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş\'in cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda otopsi yapılan küçük çocuğun cansız bedeninde 25 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi. Otopsi işlemi sonrası cenaze, çocuğun dedesi ve kuzenine tutanakla teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracına konulan minik Muhammed\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kızkalesi\'ne götürüldü.
Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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