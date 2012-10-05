5 yaşındaki öğrencinin üzerine demir kapı düştü!

Trabzon'da bir okulun bahçesinde oyun oynarken üzerine 200 kilogramlık demir kapı düşen 5 yaşındaki Resul Demir ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon'da son 5 yıl içinde buna benzer 5 olay daha yaşanmıştı.

Trabzon- Olay TOKİ'nin yaptırdığı ve bu yıl öğrenime açılan Bahçecik İmam Hatip Okulu'nda yaşandı. 5 yaşındaki ilköğritim 1. sınıf öğrencisi Resul Demir, arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oyun oynuyordu. 200 kiloluk demir kapı üzerine düştü.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Başına darbe alan, çenesi ve vücudunda kırıklar oluşan resul yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Trabzon valisi Recep Kızılcık hastaneye giderek çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı:

"İnşallah doktorumuzun söylediği kadarıyla 2-3 gün içinde taburcu olacak. Hayati tehlikesi yok. Çenesinde kırık vardı ameliyat edildi."

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da son 5 yıl içinde buna benzer 5 olay daha yaşanmıştı. Farklı okullarda yaşanan demir kapı kazalarında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk yaralanmıştı.