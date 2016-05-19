İstanbul Kartal’da, tekstil işi ile uğraşan bir baba, 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Baba, oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar etmek istedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, anne sabah saatlerinde polisi arayarak “Oğlumu öldürdüm” dedi. Verilen adrese giden polis ekipleri içeriye girdiklerinde 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, babayı da bilekleri kesilmiş halde buldu. Babanın hayati tehlikesi sürüyor.

Babanın kalp krizi geçirdiğini söyleyen mahalle sakinleri, “Kendisi konfeksiyonlara iş yapıyordu. Eşi ile aralarında sorunlar vardı ve 2 aydır evden ayrıydı. Kendisi oğlu ile birlikte kalıyordu. 2 ay önce kalp krizi geçirdi ve hastanede yattı" dedi.