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Dünya

5 yaşındaki kızını seks kölesi olarak sattı

ABD'de polis küçük kızı pedofil çetesine satılmadan önce bulunabilmesi için ülke çapında operasyon yürütüyor.

17 Kasım 2009 02:00

5 yaşında küçük kız annesi tarafından seks kölesi olarak satıldı. ABD'de polis küçük kızı pedofil çetesine satılmadan önce bulunabilmesi için ülke çapında operasyon yürütüyor.
 
Altıgündür kayıp olan Shaniya Davis, en son  bir adam tarafından bir otel odasına götürülürken görüldü.

İnsan kaçakçılığı ve fuhuşla  suçlanan küçük kızın annesinin çelişkili ifadeleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Polis daha sonra Fayetteville'in yakınındaki bir otelde küçük kızın Mario McNeill adlı bir adam tarafından odaya götürülürken güvenlik kamerası tarafından çekilmiş görüntülerine ulaştı. Küçük kız o zamandan beri görülmedi. Anne, polisle işbirliği yapmayı reddetti.

Olayla ilgili iki kişi gözlatına alındı ancak küçük kızdan hala haber yok...
 

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