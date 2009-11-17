5 yaşındaki kızını seks kölesi olarak sattı

5 yaşında küçük kız annesi tarafından seks kölesi olarak satıldı. ABD'de polis küçük kızı pedofil çetesine satılmadan önce bulunabilmesi için ülke çapında operasyon yürütüyor.



Altıgündür kayıp olan Shaniya Davis, en son bir adam tarafından bir otel odasına götürülürken görüldü.



İnsan kaçakçılığı ve fuhuşla suçlanan küçük kızın annesinin çelişkili ifadeleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı.



Polis daha sonra Fayetteville'in yakınındaki bir otelde küçük kızın Mario McNeill adlı bir adam tarafından odaya götürülürken güvenlik kamerası tarafından çekilmiş görüntülerine ulaştı. Küçük kız o zamandan beri görülmedi. Anne, polisle işbirliği yapmayı reddetti.



Olayla ilgili iki kişi gözlatına alındı ancak küçük kızdan hala haber yok...



