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Dünya

5 yaşındaki kızı 'namus borcu' karşılığında evlendirmek istediler

Pakistan'da 5 yaşındaki kız çocuğunu, babasının 'namus borcu'nu ödemek için evlendirmeye çalıştılar

21 Şubat 2014 16:55

Pakistan’da 5 yaşındaki Saneeda, babasının ‘’namus borcu’’ karşılığında tanımadığı bir adamla evlendirilmek istendi.

Saneeda’nın annesinin mahkemeye başvurması üzerine polis tarafından tutuklanan babanın, komşu köyden bir kadınla kaçmasının ardından kan davasını önlemek için kızı ve yeğenini evlendirmek istediği belirtiliyor. Hürriyet’te yer alan haber şöyle:

Pakistan'da güneşli bir gün, öğleden sonra... Saneeda okuldan dönmüştü ve babasının 'namus borcu' uğruna onu hiç tanımadığı bir adamla evlendirmek istediğini öğrendi. Saneeda daha 5 yaşındaydı...

O günden sadece birkaç ay önce Saneeda'nın babası Ali Ahmed, komşu köyden bir kadınla kaçmıştı. Öfkeden deliye dönen kadının ailesi, intikam yeminleri ediyordu. Ali Ahmed de bu 'namus borcuna karşılık' onlara kızını ve yeğeni Sapna'yı vereceğini söyledi.

Pakistan'ın muhafazakar kesimlerinde, aile kavgalarını önlemek için  daha çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi oldukça sık görülen bir durum. Saneeda'nın yaşadığı Swat bölgesi de bunlardan biri. Resim verilere göre çocuk gelinlerin sayısı bu bölgede ciddi bir artış gösteriyor. 2013'te kayıtlara dokuz çocuk gelin vakası geçerken, 2012'de bu sayı sadece birdi. İnsan hakları savunucuları ise gerçekte bu sayıların çok daha fazla olduğunu söylüyor.

AFP'ye konuşan Saneeda, yaşadıklarını "Babam beni yolda durdurdu ve beni bir adama vereceğini söyledi. Daha sonra da bir adama götürüp onun benim kocam olacağını söyledi" diye anlatıyor.

Saneeda'nın annesi ilk başta bu durumu kabul etmemiş ancak evlilik daha sonra aşiretin kendi içinde yaptığı bir toplantıda hallediliyor. Saneeda'nın eniştesi, "İlk başta çocuğu götürmeyeceklerini düşünmüştük ancak her geçen gün baskıyı artırdılar" diyor.

Saneeda'nın annesi ve annesinin ailesi daha sonra mahkemeye başvuruyor ve çocuğu korumak için bir karar çıkartıyor. Bunun üzerine polis babayı ve çocuğun evlendiren aşiret üyelerini tutukluyor.

"Okula gittiğimde arkadaşlarım bana evlendirileceğimi söylüyorlardı" diye Saneeda, bu acımasızlığın karşısında durabilen bir annesi olduğu için Pakistan'daki birçok kız çocuğu arasında şanslı olanlardan. Ancak 'namus' kavramına büyük önem verilen Pakistan toplumunda ailelerin bu tür çıkışlar yapabilmesi oldukça nadir görülen bir durum.

 

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