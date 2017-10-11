5 yaşındaki kıza babasından işkence!

İstanbul Fatih’te 5 yaşındaki S.S.K. adlı kızına baba İbrahim K. ve sevgilisi Hatice T.'nin işkence yaptığı ortaya çıktı. İşkencenin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan baba ve sevgilisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 yaşındaki küçük kızın vücudunda sıcak su döküldüğü ve diş izlerinin olduğu belirlendi. Baba ve sevgilisi 'çocuğa karşı eziyet' suçlamasıyla yargılanıyor.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Fatih’te 5 yaşındaki S.S.K.’ya iddiaya göre öz babası İbrahim K. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice T. akıl almaz işkenceler yaptı. Akıllara durgunluk veren olay duyarlı bir komşunun yetkililere haber vermesiyle ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri olay yerine gelerek çocuğu buldu ve korumaya aldı. Gözaltına alınan baba İbrahim K. ve sevgilisi Hatice T. sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Sıcak su dökülerek yakma ve diş izleri"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 5 yaşındaki S.S.K mağdur, öz annesi 23 yaşındaki Kudret K. Müşteki olarak yer aldı. İddianamede babanın öz kızına sevgisiyle birlikte yaptıkları işkenceler de ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında alınan doktor raporuna göre 5 yaşındaki S.S.K’nin yüzünde ve bacaklarında sıcak su dökülmesine bağlı yanık izleri, vücudunun çeşitli yerlerinde diş izleri ve darbeye bağlı morluklar olduğu tespit edildi. Doktor raporunda ayrıca çocuğun, “Hafif olmayan” şekilde yaralandığı da belirtildi.

Tutuklu yargılanacaklar

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin, fiziki bulgulara göre suçu işlediklerinin anlaşıldığını belirten savcılık, S.S.K’nin öz babası İbrahim K.’nin, “Çocuğa karşı eziyet” suçundan 4,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Hatice T. için de aynı suçtan 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.