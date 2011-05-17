-5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ GAZİANTEP (A.A) - 17.05.2011 - Gaziantep'te ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu. Aydınlar Mahallesi'nde pazar günü öğleden sonra kaybolan 5 yaşındaki Fatma Demir'i bulmak için bir taraftan ailesi, bir taraftan da kayıp ihbarı yapılan polis, şehrin her tarafını didik didik aradı. Küçük kızın babası Zekeriya ile annesi Emine'yi Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne davet eden polis ekipleri, aileyle kayıp çocuğun durumuyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı sırada, kayıp kızın evlerinin bir alt sokağında yol ortasında cesedi bulunduğu haberi geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde haberi alan ailesi sinir krizleri geçirdi. Küçük çocuğun cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede, çocuğun olaydan çok kısa süre önce boğularak öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlıların, aynı mahallede arama yapan ekiplerinin bulma olasılığına karşı panikleyip çocuğu boğmuş olabileceğinden şüphelenildiği bildirildi. Küçük kızın cesedi de yapılan incelemenin ardından otopsi için Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.