5 yaşındaki hasta çocuğun hayalini gerçekleştirdiler

JP Gibson'a 2012 yılında, 3 yaşındayken akut lösemi teşhisi koyuldu. Tedavisi için paraya ihtiyaç vardı. NBA'in başarılı takımlarından Utah Jazz ise küçük Gibson için bir çözüm bularak kendisini takıma transfer etti. Küçük adam, 1 günlüğüne takımla birlikte sahaya çıkacak, oyunda yer alacak ve böylece çalışarak para kazanmış olacaktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekim ayında maça çıkan Gibson'ın sevimliliği herkesi kendine hayran bıraktı. JP'nin annesi Megan Gibson oğlunun sporu çok sevdiğini ama en çok basketboldan hoşlandığını söyledi. Megan Gibson, "JP henüz bir yaşındayken bile ben ve eşimle beraber oturup maçları izlerdi. Daha 1,5 yaşındayken yatmadan önce her gece basket atmak için ısrar ederdi. Bir basketbol takımına yazılması için 6 yaşına kadar beklemesi gerekiyor ama sürekli olarak bize o kadar sabrının olmadığını söylüyor." dedi.

'Herşey mümkün' dediler ve maça çıktı

"Anything Can Be" (Her şey mümkün) isimli bir proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında küçük çocuk 6 Ekim'de hayalini gerçekleştirdi. Proje, hem hasta çocukların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor hem de tedavilerine yardımcı olmayı amaçlıyor.