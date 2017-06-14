5 yaşındaki çocuk, yanan araçta hayatını kaybetti

Park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobilde bulunan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te yaşanan olay, öğleden sonra Fevzi Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Şahin, iddiaya göre, yakını olduğu belirtilen B.Z.'ye ait park halinde bulunan ve kapısı açık 27 NT 008 plakalı otomobile girip oyun oynadı.

Otomobil, bir süre sonra bilinmeyen nedenle alev alınca küçük Yusuf içeride mahsur kaldı. Otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken Yusuf Şahin yaralı çıkarılıp sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet Cankesen Acil Servisi'nde tedaviye alınan Yusuf Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük Yusuf'un cesedi otopsi için morga konulurken, itfaiyenin müdahalesi sonucu södürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.