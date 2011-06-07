-5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU BALIKESİR (A.A) - 06.06.2011 - Balıkesir merkeze bağlı Taşköy'de iki gün önce günü annesi ve babaannesiyle koyun otlatmaya gittiği baraj göleti yakınlarında kaybolan 5 yaşındaki çocuk tüm aramalara rağmen bulunamadı. Alınan bilgiye göre, Taşköy'de oturan Murat-Asiye Arık çiftinin 5 yaşındaki oğulları Mustafa, geçen Cumartesi günü annesi ve babaannesi Cemile Arık ile köye 1 kilometre uzaklıktaki İkizce Tepeler mevkisinde bulunan baraj göleti yakınlarına koyun otlatmaya gitti. Civarda oyun oynayan çocuk daha sonra kayboldu. Ağaçların arasında Mustafa'yı uzun süre arayan anne ve babaanne, sonuç alamayınca eve göndü. Bu sırada eve gelen baba Murat Arık ile akrabaları küçük çocuğu aramak için tekrar bölgeye gitti. Bu aramalardan da sonuç çıkmayınca köy camisinden kayıp anonsları yapıldı ve durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve 200 kişilik tim, köye geldi. Yapılan çalışmalarda küçük çocuğun bulunamaması ve havanın kararması üzerine Bandırma 6. Jet Ana Üssü'nden gece görüşlü ve termal kameralı bir helikopter yaklaşık 4 saat araziyi taradı. Ancak çocuğun izine rastlanmadı. Pazar günü bölgeye Balıkesir İl Savunma ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Bursa'dan AKUT ekibi çağrıldı. Bu arada dalgıçlar gün boyunca baraj sularında küçük Mustafa'yı aradı. İstanbul'dan ise eğitimli bir köpek getirildi ve çocuğun elbiseleri koklatılarak araziye bırakıldı. Bugün yapılan ve tüm ekiplerin katıldığı aramalar ise hala sürüyor. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla gelecek haberi almak için bölgede bekliyor. Mustafa'nın engelli Annesi Asiye Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kaynanam ile koyun otlatmaya gittik. Arka tarafta oynamaya giden oğlum saat 16.00 sıralarında birden ortadan kayboldu. Aradık taradık bulamadık'' dedi. Baba Murat Arık ise, oğlu Mustafa'nın tanımadığı kişilerin yanına asla gitmeyecek kadar akıllı olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.