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5 yaşındaki çocuk boynu kesilmiş halde bulundu

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk, sokakta hareketsiz halde bulundu

17 Eylül 2017 19:14

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk, sokakta hareketsiz halde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Kartepe Maşukiye\'de meydana geldi. 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz sokak kenarında yatarken yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulundu. Bunun üzerine yakınlarına ve 112 Acil ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan Abdulmalik Keskingöz\'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Tedavi altına alınan çocukla ilgili soruşturma sürüyor.

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