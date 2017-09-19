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5 yaşındaki çocuk boynu kesik halde bulundu; olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Küçük çocuk tedavi altına alındı

19 Eylül 2017 17:17

Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuğun boynundan yaralanıp dövülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kartepe Maşukiye'de geçen pazar günü boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri olduğu görülen 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz yol kenarında bulunmuştu. Olayla ilgili küçük çocuğun akrabası olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 

Çocuğun akrabası tutuklandı

Abdulmalik Keskingöz'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili Abdulmalik Keskingöz'ün bir akrabası olduğu öne sürülen bir kişi tutuklanırken, olayın nasıl ve neyden dolayı yaşandığı açıklanmadı.

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