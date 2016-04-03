5 yaşındaki çocuk bilgisayar dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti

Bartın’da prize takılı olan bilgisayar kablosunun tutuşmasının ardından odayı kaplayan dumandan zehirlenen 5 yaşındaki Burak Kara yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay, saat 00.30 sıralarında Amasra ilçesi’nde Kum Mahallesi Tepe Sokak üzerinde meydana geldi.

Ailesinin çalışması nedeniyle evde tek başına kalan Burak Kara odasındaki laptopu şarj etmek için prize takarak yattı. İddiaya göre şarj kablosu bir süre sonra yanmaya başladı.

Dumanın kokusunu fark eden komşuları polisi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi kapıyı kırarak eve girdi. Dumanla kaplanmış odaya giren ekipler küçük çocuğu yatağında baygın halde buldular.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Burak Kara’nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.