5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüs alanında köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Murathan Barkın ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre, Van YYÜ Kampüsü’nde başı boş köpekler öğrenci ve personelin korkulu rüyası oldu. Dün üniversitenin sosyal tesislerinin bulunduğu bölgede oynayan 5 yaşındaki Murathan Barkın başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anda köpeklerin arasında kalan, başından ve vücudunun birçok yerinden ısırılan minik Murathan’ı çevredeki vatandaşlar köpeklerden güçlükle kurtardı.

Köpekler aralarına aldıkları minik Murathan’ın kafa derisi ve vücudunun birçok yerini de ısırarak yaraladı. Ağır yaralı olarak annesi tarafından YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne getirilen Murathan Barkın’a ilk müdahele yapılarak kafasının birçok bölgesine dikiş atıldı.

Kuduz aşısı yapılan minik Murathan hastanede acılar içinde kıvranırken, olayın şokunu üzerinden atamayan anne Şenay Barkın, "Köpekler bizi çok korkutuyor. Oğluma 8 köpek saldırmış. Kafasının derisini koparmaya çalışmışlar. Çocuklarımızı okula gönderirken çok korkuyoruz. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.

Öğrenciler tedirgin

YYÜ Kampus alanı içerisinde başı boş köpekler üniversite ögrencilerinin de korkulu rüyası olmuş. Bir çok arkadaşlarının defalarca köpeklerin saldırısına uğradığını belirten öğrenciler, "Sabah erken saatte okula gitmik zorundayız. Sabah yurttan çıktığımızda köpeklerin saldırısına uğruyoruz. Çünkü yurt önünde köpekler toplanıyor. İnsanlara zarar veren bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.

Van YYÜ Kampus alanında 2007 yılında köpeklerin saldırısına uğrayan bir öğrenci ağır yaralanmış, bunun üzerine dönemin Rektörü Prof.Dr. Hasan Ceylan’ın talimatıyla güvenlikçilerden oluşturulan bir ekip köpekleri toplamıştı.