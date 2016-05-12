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5 yaşındaki çocuğunun eline silah tutuşturup, ateş ettirdi

5 yaşındaki çocuk tetiğe bastıkça babası "Adam adam, madamlara ders olsun" dedi

12 Mayıs 2016 01:55

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde oturan F.B. isimli kişinin, 5 yaşındaki oğlunun eline tabancayı tutuşturup ateş ettirdiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Körfez ilçesinde F.B. adlı kişi, boş arazide tabancasını daha 5-6 yaşlarında olan çocuğunun eline tutuşturup, “Hadi oğlum, göster babanın oğlu olduğunu” dedi.

DHA'nın haberine göre, küçük çocuğun tabancayı tek elle tutması üzerine müdahalede bulunan F.B., “Hadi dikkatli ol, iki elinle tut” diye uyarıda bulundu. Çocuk tetiğe bastıkça babası “Hadi” diye bir kez daha ateş etmesini istedi. Çocuk 5 el ateş ederken, kendisince gururlanan babası ise, “Adam adam, madamlara ders olsun” dedi. Bu sırada olayı cep telefonuyla görüntüleyen kişi de “aferin” diyerek çocuğun yaptığı işi onayladı.

Baba F.B.’nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntüler, tepki çekti. 

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