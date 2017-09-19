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5 yaşındaki çocuğun boynundan yaralanıp dövülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde 5 yaşındaki çocuğun yol kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleriyle bulunmasıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı

19 Eylül 2017 16:37

Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde 5 yaşındaki çocuğun yol kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleriyle bulunmasıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.
Kartepe Maşukiye\'de geçen Pazar günü Abdulmalik Keskingöz yol kenarında, yoldan geçenler tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri meydana gelmiş halde yerde yatar durumda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdulmalik Keskingöz\'ü bu hale getiren kişi veya kişilerin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili Abdulmalik Keskingöz\'ün bir akrabası tutuklanırken, olayın neden olduğu açıklanmadı.

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