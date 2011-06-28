5 yaşındaki çocuğa kreşten 1 ay uzaklaştıma

T24

Aile şikâyetçi

Tebligat gönderildi

Kreş: Arkadaşları için tehlikeli

BARO: Çocuk haklarına aykırı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kurumun kreşinde eğitim gören 5 yaşındaki Y.G.’ye, yaramazlık yaptığı, başka çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası verdi. Bunun üzerine Y.G.’nin ailesi, kreş yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Çocuklarının kreşten uzaklaştırılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yöneticiler hakkında, “Kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, eğitim ve öğretimin engellenmesi” gerekçesiyle avukatları Nimet Handan Doğan aracılığı ile şikâyet dilekçesi veren aile, şu iddialarda bulundu: “11 Mart 2011 tarihinde çocuğumuzu almaya giden dede Halil G., çocuğu kreşin kapısının önünde ağlar bir halde hem de yalnız başına bulmuştur. Kendisine ne olduğunu sorduğunda ise öğretmenin kendisine ceza verdiğini yüzünü duvara sürttüğünü söylemiştir. Çocuğun neden bu halde bırakıldığını kimse açıklamaya bile tenezzül etmemiştir.Aileye kreşin bağlı olduğu kurum tarafından 17 Mayıs 2011 tarih ve 32 olur yazısı ile ‘Oğlunuz Y.G.’nin Çocuk Bakımevi yönergesinin 13. maddesi (1) B bendi gereği 1 ay süreyle getirilmemesi hususunu rica ederiz’ yazılı tebligat gönderilmiştir. Çocuk 2 yıldır aynı kreşe gitmektedir. Hiperaktif ve otistik değildir. Sıkıntı varsa bizi zaten bir psikoloğa yönlendirirlerdi.”Yönergeyi uyguladıklarını belirten kreş yöneticileri, “Burası çok iddialı bir kreştir. Sürekli denetimler yapılır. Çocuğumuz diğer arkadaşlarına zarar vermeye başlamıştır. Başka bir çocuğu yastıkla boğmaya çalışmıştır. Burada eğitim gören 70 çocuk var. Aileler imza toplayıp çocuğun uzaklaştırılmasını talep etti” dedi.Cezanın, İnsan haklarına ve uluslararası çocuk haklarına aykırı olduğunu savunan Ankara Barosu Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.