5 yaşında teknolojik deha sınavını geçip, Microsoft'a kabul edildi!

İngiltere'de 5 yaşındayken teknolojik deha sınavını geçen Ayan Kureyşi, Microsoft sertifikalı profesyonel bir bilgisayar uzmanı olma hakkı kazandı. Babası da bilgisayar uzmanı olan Ayan, şu an altı yaşında ve evden kurduğu bir bilişim ağı var.

BBC’ye konuşan Ayan Kureyşi, sınavı zor ama eğlenceli bulduğunu ve günün birinde İngiltere'de teknoloji merkezi kurmak istediğini söyledi.

Ayan, 'Sınavda çoktan seçmeli sorularla birlikte, kablosuz erişim alanı ile çeşitli senaryolara dayalı sorular vardı' dedi

Ayan'ın babası Asım Kureyşi , 'İşin en zor kısmı, sınav dilini beş yaşında bir çocuğun anlayabileceği şekilde açıklamaktı. Ama oğlum kavramış görünüyordu ve çok iyi bir hafızası olduğunu kanıtladı' dedi. Baba Kureyşi, oğlunu bilgisayarla ilk kez üç yaşındayken tanıştırdığını anlatıyor. Çocuğun sabit diskleri ve ana kartları anlayabilmesi için, eski bilgisayarlarıyla oynamasına izin vermiş. Asım Kureyşi 'Çocuğun, anlattığım her şeyi ertesi gün hatırladığını fark ettim. Ben de ona daha fazla bilgi vermeye başladım' diye açıklıyor. Kureyşi, 'Küçük yaşta bilgisayarlarla bu kadar çok uğraşmak çocukları olumsuz etkileyebilir. Ama Ayan'ın durumu biraz farklıydı. Bu fırsatı iyi değerlendirdi' dedi. Ayan'ın evinde kendi kurduğu bilişim ağının bulunduğu bir bilgisayar laboratuvarı var.

Çocuk günde iki saat işletim sistemleri üzerine çalışıyor ve programları nasıl yükleyeceğini öğreniyor.

Ayan Kureyşi Microsoft sınavına girmek için gittiğinde, gözetmenler çocuğu çok küçük buldukları için endişelenmişler. Ayan'ın babası çocuğun tek başına idare edebileceğini söyleyerek görevlileri rahatlatmış. Sınava genellikle, Bilgisayar Teknisyeni olmak isteyenler giriyor. Ayan'ın annesi Mamoona aile hekimi olmak için eğitim görüyor. Kureyşi ailesi beş yıl önce Pakistan'dan İngiltere'ye taşınmış.

Annesi, 'Çok mutlu ve gururluyum. Onun her gün dünya rekoru kırmasını beklemiyorum tabi ki, ama hayatı boyunca her zaman elinden gelenin en iyisini yapmasını isterim' dedi.

Ayan bir gün Amerika'daki Silikon Vadisi'ne benzer bir teknoloji merkezi kurmak istediğini söylüyor.

İngiltere'de kuracağı merkeze E-Valley adını vermeyi düşünüyor. Ayrıca kendi şirketini de kurmak istiyor.