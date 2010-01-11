5 yaşında öldüresiye dövüldü!

T24 - Haliç Köprüsü’nde işkence yapılmış bir halde bulunan 5 yaşındaki Bedrettin’in sokaklarda mendil satan 3 çocuk tarafından dövüldüğü belirlendi.
Haliç Köprüsü'nde işkence yapılmış bir halde bulunan 5 yaşındaki Bedrettin'le ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 yaşındaki M.S. ile akrabaları S.S. ile H.S. de gözaltına alındı.
Yapılan inceleme sonucu, B.K'nın Halıcıoğlu Haliç Köprüsü üzerindeki metrobüs durağı yakınlarında, M.S. tarafından aynı bölgede mendil satmaması amacıyla dövüldüğü ortaya çıktı.
Bu arada, yaşları 13'ten küçük olan M.S. ile diğer 2 akrabasının da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde korunma altına alınacağı öğrenildi.
Öte yandan, aynı bölgede mendil sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan yaşı 13'den büyük bir çocuğun da ailesine teslim edileceği bildirildi.
Bedrettin'in babası Ahmet ile annesi Gülseren ise bilgilerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
Boğazına ip bağlanıp yüksekten atılmış
Bedrettin'in tedavisinin sürdüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürü Önal İnaltekin, Başhekim Doç Dr. Adem Akçakaya ve Beyin Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Cumali Aksoy ortak basın toplantısı düzenledi.
Başhekim Doç. Dr. Adem Akçakaya'da Bedrettin'in dün sabah Haliç Köprüsü üzerinde temizlik işçileri tarafından bulunduğunu ve hastanelerine saat 09.30 sıralarında getirildiğini hatırlattı.
Çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Cumali Aksoy da, ''Çocuk bulunduğu zaman boğazından çamaşır ipiyle bağlanmış, sanki yüksekten atılmış gibi bir izlenim vardı'' diyerek, şunları aktardı:
''Hastaya yapılan ilk müdahale sonrası çekilen tomografi ve grafiklerinde, kafatasında bir çökme kırığı, sol elinde kesik, sol kulağında bir miktar kanama, sol göz çevresinde şişlik ve morarma tespit edilmiş olup, ilk müdahalesi ilgili branş uzmanları tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, genel durumunun orta seviyede olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtilmiştir.
Hastamız, ortopedi, kulak burun boğaz, plastik cerrahi ve genel cerrahi klinikleri tarafından değerlendirilmiş olup, hastamızda bu bölümlerle ilgili patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak çocuk, uykuya meyilli olan halinden dolayı beyin cerrahisi ekibi tarafından yoğun bakımda halen takip edilip, tedavisi sürmektedir.''
Bedrettin'i "Çok zeki" diye tanımlayan Aksoy, ''Çocuk annesini sordu ve istedi. Psikiyatrlarımızın da değerlendirmesi üzerine, çocuk annesiyle polis eşliğinde görüştü. Ancak bu görüşme daha çok sorgulama niteliğinde oldu" dedi.
Bedrettin’in bugün daha iyi olduğunu belirten Aksoy, “Ancak hayati tehlikeyi tam olarak atlattığını düşünmüyoruz, takibimize devam ediyoruz. 2-3 gün daha burada tutarız” dedi.
'Annemi seviyorum diye ağladı'
Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürü Önal İnaltekin ise hastane yetkililerine küçük Bedrettin’in tedavisinde gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.
Bakıcı anne ve psikoloğun da aralarında bulunduğu özel bir mobil ekiple gece hastaneye geldiklerini belirten İnaltekin, “Geldiğimizde yoğun bakımdaydı. Ekibimizle destek verdik. ‘Annemi istiyorum, annemi seviyorum’ diyerek ağladı. Çok akıllı bir çocuk” dedi.
Döven çocuklar koruma altında
Bedrettin’in en küçüğü 1, en büyüğü ise 11 yaşında olmak üzere 4 kardeşi olduğunu belirlediklerin ifade eden İnaltekin, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın talimatıyla çocukların koruma altına alacaklarını söyledi.
Ailenin Adana’nın Kozan ilçesinden İstanbul’a geldiklerini öğrendiklerini söyleyen İnaltekin, “Çocuklar dilencilik, mendil satıcılığı yapmış. Aile hakkında daha önce Kabahatlar Kanunu uyarınca ceza kesilmiş” diye konuştu.
Aile hakkında suç duyurusu
Çocuğa şiddetin kim ya da kimler tarafından uygulandığını bilmediklerini söyleyen İnaltekin, aile hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.