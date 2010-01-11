5 yaşında öldüresiye dövüldü!

T24 - Haliç Köprüsü’nde işkence yapılmış bir halde bulunan 5 yaşındaki Bedrettin’in sokaklarda mendil satan 3 çocuk tarafından dövüldüğü belirlendi.

Haliç Köprüsü'nde işkence yapılmış bir halde bulunan 5 yaşındaki Bedrettin'le ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 yaşındaki M.S. ile akrabaları S.S. ile H.S. de gözaltına alındı.

Bakıcı anne ve psikoloğun da aralarında bulunduğu özel bir mobil ekiple gece hastaneye geldiklerini belirten İnaltekin, “Geldiğimizde yoğun bakımdaydı. Ekibimizle destek verdik. ‘Annemi istiyorum, annemi seviyorum’ diyerek ağladı. Çok akıllı bir çocuk” dedi.



Ailenin Adana’nın Kozan ilçesinden İstanbul’a geldiklerini öğrendiklerini söyleyen İnaltekin, “Çocuklar dilencilik, mendil satıcılığı yapmış. Aile hakkında daha önce Kabahatlar Kanunu uyarınca ceza kesilmiş” diye konuştu.



