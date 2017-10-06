5 yaşında kayboldu, yıllar sonra Google Earth'ten tren hatlarına bakıp ailesini buldu

Hindistan’da doğan ve henüz beş yaşındayken tren istasyonunda kaybolmasının ardından ailesiyle iletişimini kaybeden Saroon, ardından Tazmanya'ya evlatlık götürüldü. Yıllar sonra Google Earth'ten tren hatlarına bakarak ailesini bulan Saroo, "Teknoloji sayesinde iki ailem var" dedi.

Kaybolmasının ardından ailesiyle iletişimini kaybeden Saroo, üç hafta Kalkütta sokaklarında tek başına yaşadıktan sonra, bir yetimhaneye alındı. Daha sonra Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinildi ve 25 yıl boyunca yeni anne babasıyla Hobart Tazmanya’da yaşadı.



Ancak doğduğu memleketini hiç unutmadı, unutmak istemedi. Geçmişini yeniden keşfetmeye kararlı olduğu için, memleketine doğru sanal bir yolculuğa çıktı. 5 yaşından aklında kalan imgelerle saatlerce Google Earth’e baktı; sonunda doğduğu yeri hatırlayabildi ve annesini aramaya başladı.



2012’de annesiyle yeniden buluşması dünyanın her yerinde manşetlere taşındı. A Long Way Home adıyla çıkardığı otobiyografisi de dünya çapında en çok satanlar listesinde bir numaraya yükseldi. Brierley’in hayat hikayesine dayalı "Lion" filmi Kasım 2016’da gösterime girdi ve dört dalda Altın Küre, altı dalda Oscar ödülüne aday gösterildi. Filmin oyuncuları arasında Nicole Kidman ve Dev Patel vardı.