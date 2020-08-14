5 yaşında çocuk sokakta oynarken vurularak öldürüldü; komşusu gözaltına alındı

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir çocuk evinin önünde oynarken vurularak öldürüldü.

Polis, olayla ilgili olarak çocuğun ailesinin komşusu 25 yaşındaki Daruis Sessoms'u birinci derece cinayetle suçladı.

Öldürülen 5 yaşındaki Cannon Hinnant isimli çocuğun babası Austin Hinnant, silah sesini duyduğunda dışarı fırladığını ve yaralı oğlunu kucağına aldığını söyledi.

CNN'e konuşan Hinnant, "Biri bize yardım etsin, lütfen çocuğumu kurtarın' diye bağırdım" derken, bu sırada komşusu Darius Sessoms'u elinde bir silahla panik bir şekilde yürürken gördüğünü ifade etti.

Hinnant, "Cannon'ı yerden kaldırırken ona bakıyordum ve öfke doluydum Ancak oğlumun yanından ayrılmak istemedim" dedi.

Hinnant, nişanlısı ambulans çağırırken Sessoms'un kaçtığını ifade etti.

5 yaşındaki çocuk ilerleyen saatlerde vücudundaki kurşun yarası sebebiyle hayatını kaybetti.

Polis, Sessoms'u 49 kilometre uzakta bulup, gözaltına aldı.