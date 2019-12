5 yabancı oyuncu transfer edeceğiz

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat Swissotel'de basın toplantısı düzenledi.



Başkan, yapılacak transferler, Haldun Üstünel'in istfifası, Yiğit Şardan konusu ve bir çok konuda açıklamalar yaptı. Takıma 5 yabancı oyuncu takviyesi yapılacağını söyleyen Adnan Polat, Haldun Üstünel'in istifasını yanlış karar olarak nitelendirdi.



İşte Adnan Polat'ın basın toplantısındaki açıklamalarının tamamı:



"Buradaki herkes Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Bugün Türkiye'de en çok ilgi gören kulüplerinin başında gelen Galatasaray'da Yönetim Kuru'lunda olmanın sorunları da oluyor. Ancak herkes bunu gayet iyi biliyor. Medyanın yaklaşımını da iyi biliyoruz. Bu toplantının amacı, biz neler yapıyoruzdur. Yaptıklarımızı anlatacağız. Haldun Üstünel şu anda ailesiyle tatilde.



Yiğit Şardan'ı bir çok kişi tanıyor. Sayın Yiğit Şardan, Türk treklam Dünyasının en önde gelen ismidir. Türkiye Reklamcılar Derneği'nin de başkanıdır. Cirosu damilyon dolardır. Böyle birini Galatasaray'da olmasını şirketlerinin medya üzerindeki etkilerini Galatsaray üzerinde kullanması bizim beklentimiz ve onun görevidir. Onun ile ilgili bazı sözler medyada yer aldı. Galatasaray SK olarak biz onun tüm yaptıklarının arkasındayız. Galatasaray SK ve bağlı şirketlerinin Şardan'ın katkıları çok büyüktür. Neden Şardan üzerinden bu işleri yapıyorz? Çünkü öyle imkanları başkaları alamaz. En üst düzeydeyseniz en büyük iskontoları siz alırsınız. Biz yapsaydık reklam satın almayı olmayacaktı. Şardan'ın satın alması bizim 2.5 katıdır. Bizim beklentilerimiz, biliyoruz sizin görevniz haber vermek. Biz Galatasaray'ı yönetiyoruz, bizi eleştirmek sizin işiniz. Ancak onun dışına çıkıp yöneticilere çamur atmaya başlanınca biz tavrımızı koyarız. Doğru eleştiriyue her zaman açığız. Biraz da yaptıklarımız yazılıp, söylensin.





5 futbolcu alacağız



Futbolda geçen sene benim için hayal kırıklığı oldu. En iyi hocayı aldık. Elit oyuncular aldık. Ancak ben hayal kırıklığı yaşadım. Herkes geç kaldınız diyor transfer konsunda. Biz önce toplantı yapıyoruz. Hangi mevkiiye oyuncu almalıyız diye. Bu tanımlamaları yapıyoruz. Her futbolcu teknik heyetin onayı alınınca alınıyor. Yine alacağız. Belki de şu anda iki tanesi bitmiş bile olabilir. Bu dönem içinde 5 tane futbolcu almayı düşünüyoruz. 5 Türk aldık. 5 de yabancı alacağız. Keita'nın gidiş kararı toplantılarda alındı. Keita'yı önümüzdeki hafta satsaydık zarar ederdik. Galatasaray tarihinde böyle bir satış yok. (LigTV'nin haberine göre; Galatsaray Pablo Pino ve Lorik Cana ile anlaştı.)





Haldun Üstünel yanlış yaptı



Haldun Üstünel'in istifası da gündemde fazla yer buldu. Zaman zaman istifalar çok oluyor ama onun istifası şekil olarak yanlıştı ve içerik olarak yanlıştı. Ben Galatasaray SK'nın başkanıyım. Benim görevlerim içinde camiayı kucaklamak da var. Onu her zaman çok sevdim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. İnsanlar yanlış yönlendirmelerden dolayı yanlış kararlar da alıyor. Biraz da yoruldu. Bu yorgunkuk insanlara yanlış kararlar aldırıyor. Medyanın içinde art niyetli bazı kişiler var. Bizim aramızda kavga çıkartmak istiyorlar ama boşuna çalışmasınlar. Galatasaray SK'nın en üstü Genel Kurul odluğununa göre gelip orada tartışsınlar.





Tüzük değişikliği konusu



Tüzük bizim için çok önemliydi. Tüzüğümüz 2. kongreden sonra üyelerimiz tarafından oanylandı. Bu tüzüğün 30 senedi değişmemesi, bu isin tabu haline gelmesi bu tüzüğe el atılamamasından dolayıdır. Ancak herkes değişmesini istiyordu. İnsanların değişik fikirleri var. Bundan memnun olmayan arkadaşlarıma yeni bir komisyon kurabiliriz dedim Tüzük yaşayan bir şeydir. 4 yıldır çalıştığımız birleşme konusu sonuçlanmaya doğru gidiyor. Tahminimizle Ağustos sonunda bitecek. Bitince neler kaybedip - neler kazandığımızı net bir şekilde anlatacağım. Bu birleşme 1-5-10 şampiyonluğa bedeldir. Bunlar kurumsal yönetimin parçasıdır. Takımda her türlü değişiklik yapılacak. Biz bunları yapınca UEFA'dan ciddi yaptırımlar gelecek. Alışılagelmiş yönetim modellerinin dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu böyle oalcak. Başka yolu yok. Bütçe ve mali disiplini de ortaya koymaya çalışıyoruz. Alınan kararlar da nakit açığı vermemeye çalışıyoruz. Mali disiplini uygulamaya zorluyoruz.



1 Temmuz itibariyle tüm amatör sporlarda ve çalışanlarda bizim bir kuruş borcumuz yoktur. Oyuncularımızda da 1 kaç aylık geçikmeler var. Geçen sene de vardı. Ağustos ayında bitirdik. Bu sene de bitireceğiz. İdari olarak da bazı reformlar yapmak zorundayız. Mecidiyeköy binası da boşaltacağız. Yeni evimize geçeceğiz. Şirketleri taşıyoruz. Bunlar da zaman ve emek isteyen işler.





Stadın çatısı kapanacak mı?



TT Arena'nında üstü açılıp kapanmaması gündemde. Bu bizim hepimizin ortak kararıdır. Üst tarafı beklersek ocak ayında oraya geçemeyeceğiz. TOKİ'ye teklif yaptık. Toplam maliyeti X TL. Verin bize biz yapalım. Tamam dediler. Bu olayın yapılmasının mümkün olduğunu söylediler. Bu sabah da oradaydık. TOKİ'nin elemanlarıyla toplantı yapıyoruz. Bu stadı orada geçiktirmeyeceğiz. Kapak imalatı yapılacak. Kapaklar da yaz dönemi koyulacak. Yarım sezon kaybetmek istemiyoruz. Stat da büyük uğraş veriliyor. Stat çevresinde bir çok bağlantı yolları var. Bağlantı metrosunu gördük Tüneller 123 metre boyunda. Bunların yarısı yürüyen merdiven yarısı normal. 2500'lük araç otoparkı, 3500'lük de bizim araç otoparkımız var. Biz bunlarla her gün uğraşıyoruz. Florya yenileniyor. Yeni spor salonunun her şeyi hazır. Ruhsatını bekliyoruz. Küçükçekmece projesi için uğraşıyoruz. Kürekçilerimize full set aldık, Türkiye Şampiyonu oldular. Basketbolda kız takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'nı aldı. Ancak bize bunlar yetmiyor. WNBA'de bu ligi reklam yaptıran oyuncuların 3 tanesi bizim oyuncumuz.





Florya'nın 1 TL borcu yok



Birleşme için Mehmet Helvacı ile 4 yıldır uğraşıyoruz. Florya'nın geçmişe yönelik 1 TL dahi borcu yoktur. Hepsi ödendi. Bir çok temizlikler de yapılıyor. Mecidiyeköy'ün projesi bitti, ruhsat almaya çalışıyoruz. Çadırın yerine büyük bir iş merkezi yapıyoruz. Bonus Card'la da, mobil telefonumuzla da uğraşıyrouz. Amatör sporlarımızda da yeniden yapılanmalar için arkadaşlarımız emek veriyor. Önümüzdeki sene daha iyi şeyler için uğraşıyoruz. Rakiplerimiz ne yapmış demiyoruz. Kaynağını bulmadığımız işler yapmıyoruz. Günlük çalışmıyoruz. G.Saray'da sportif faaliyetlerde herkes başarı bekliyor. Onu da kabul ederek hareket etmek durumundayız.



Bizi eleştirin. İşinizi yapın ama aksi şeyler yapana kulüp olarak kapılarımızı kapatacağız. Bundan sonra tazminat ve ceza davaları alacağız. Biz sizi doğru yönlendirmezsek, yalan - yanlış şeyler ortaya çıkıyor.





Adnan Polat basın mensuplarının sorularını cevapladı...



- Heyetimiz oluşunca herkesin taleplerini tartışarak çözüm üreteceğiz. Önce muhabirler örgütlensin ki daha rahat bir ortam oluşsun.



- Ben pozisyonum icabı bazı konuların içine giremem. Haldun'un küskün olması bizim de ona küskün olduğumuz anlamına gelmez. Stoch transferi bizim için pek de önemli değil. Biz rakiplerimizin transfer etmek istediği oyuncuya transfer teklifi yapmadık. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Biz hoşgörülü olduk bu konuda ama bakalım rakiplerimiz bizim gibi olabilecekler mi?



- Transferin baskı ile bir alakası yok. Teknik ve mali önemi büyüktür. Satılacak hiç bir futbolcumuz yok ama dünyada da satılmayacak hiç bir oyuncu yok. Yabancı almak için içerden bazı oyuncuların gönderilmesi gerekiyor. Ben medya baskısı ile oyuncu transferi yapmam.



- Biraz söylenenlere itibar gösterin. Galatasaray Kulübü kalıcı olandır. Bizi buraya kimse zorla getirmedi. Biz istediğimiz için buraya geldik. Biz zorla da kalacağız demeyeceğiz. Siz de ben gidiyorum diyenleri ayağından zincir ile bağlayamazsınız.



- Yiğit Şardan'dan sorulan bir soru üzerine Şardan şunu söyledi: "Benim başkanlık düşüncem ve hesabım yok. Ancak özellikle son dönemde benim ismimle söylenenler hakkında anlıyorum ki birileri, benim bu olayı düşünmememi istiyor. Bazıları bu hayalleri kuruyor. Benim kişisel olarak başkanlık planım yok. Tek düşüncek Galatasaray'ın daha iyi yerlere gelmesidir". Ayrıca Yiğit Şardan şunları söyledi. Galatsaray'da Yönetim Kurulu seçilince başkan birilerine bazı görevler verir. Eğer başkan bir zaman gelince bana pasif görev verince ben asla küsmem. Benden ne talep edilirse onu yaparım.



- Olayları sürekli negatif tarafından bakın. Galatasaray, bundan sonra şirket olarak yönetilecektir. Arkadaşlarıma ne görev verilirse onlar o görevi yapıyor.



- Transferlerin 2 ya da 3 tanesi kampın 2. ve 3. gününe yetişecektir.



- Kewell konusu bu hafta sonu netleşecek. Kendisinin Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Taraftar da seviyor. Ancak kronik sakatlığı bizi korkutuyor. Kalırsa garanti para ve maç başı para verilecektir.