5 ülkenin milletvekillerinin yer aldığı "Avrupalı heyet" Demirtaş ile görüştürülmedi

Avrupa Sosyalistleri Partisi Başkanı Sergei Stanishev ile 5 ülkenin milletvekillerinin de bulunduğu heyetin, Edirne F Tipi'ndeki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşmesine izin verilmedi. Gözlemlerini Avrupa'da paylaşacaklarını belirten Stanishev "Son derece derin kaygılarımı dile getirmek istiyorum" diye konuştu.



HDP’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik tecrit uygulaması devam ediyor. Demirtaş’ı ziyarete gelen aralarında Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev ve 5 farklı ülkenin milletvekillerinin de bulunduğu ‘Avrupalı heyet’, izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine alınmadı. PES Başkanı Stanishev, Türkiye’deki gözlemlerini Avrupa’da paylaşacaklarını belirterek, “Maalesef Türkiye’deki demokratik hakların sürekli olarak kötüleşmesi vesilesiyle geliyoruz. Son derece derin kaygılarımı dile getirmek istiyorum” dedi.



HDP’nin eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklanmalarını kabul edilemez olarak değerlendiren Stanishev, bundan endişe duyduklarını söyledi. HDP’in meşru bir siyasi parti olduğunu belirten Stanishev, şunları söyledi:



“Geçen yıldan bu yana PES olarak 3 defa ziyaret ettik. Her ziyaretimizde Türkiye ile daha yüksek işbirliği için buraya gelmek istiyoruz. Ancak, maalesef demokratik hakların sürekli olarak kötüleşmesi vesilesiyle biz Türkiye’ye geliyoruz. Son derece derin kaygılarımı dile getirmek istiyorum. Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasından 2 gün önce kendisiyle Diyarbakır’da zaten görüşmüştük. Daha önce geldiğimiz zaman bir çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı yada tutuklanmıştı. Ondan sonrada HDP’nin vekillerine ve eş genel başkanlarına yönelik tutuklamalar gerçekleşti. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz. HDP demokratik ve meşru bir siyasi partidir. Bu olup bitenlerin HDP’nin yok edilmesinin bir parçası olarak görüyoruz. Tabi bugün yanı zamanda CHP’nin temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geleceğiz. Baskı altındaki medya ile görüşeceğiz. Buradaki gözlemleri, demokratik toplum üzerindeki baskıları gittikleri yerlerde Avrupa’da bütün ortamda anlatıp, tartışacağız. Sadece siyasi partiler boyutuyla değil, aynı zamanda Dış İşleri bakanlarıyla hükümet temsilcileriyle, Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler ve güvenlik yüksel temsilcisiyle gözlemlerimizi paylaşacağız.”

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‘Tutuklamalar hükümetin çılgınlığı’



HDP Bingöl Milletvekili Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy da, Avrupalı heyetin, Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşme taleplerini olduğunu ancak, Adalet Bakanlığı’nın henüz buna cevap vermediğini söyledi. HDP’ye yönelik soruşturma ve tutuklamaları ‘hükümetin çılgınlığı’ olarak niteleyen Özsoy şunları söyledi:



“Dışarıdan gelen çok heyet var ancak, Adalet Bakanlığı’ndan pozitif bir cevap alabilmiş değiliz. Bu katı tutumu sürdürüyorlar. Hem eş genel başkanlarımız hem de milletvekillerimiz üzerine çok katı bir izolasyon projesi var. Dışarıyla olan ilişkilerini minimum seviyeye indirmişler. İlginç durumda mümkün mertebe bölgeden uzaklaştırıp, Türkiye’nin en uzak köşesine sayın eş genel başkanımızı getirmişler. Yani hukuki anlamda avukatlarıyla olan ilişkilerinde bir takım problemler var. Kendisini mümkün mertebe izole edip, toplumdan, siyasetten yalıtmaya çalışıyorlar. Bunu kınıyoruz o kadar çok korku var ki eş genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize yönelik olarak getirip burada içeriye koymuşlar. Dört duvar arasına tek başına bir odada kalıyor. Burada kalan Abdullah Zeydan ile görüşmesine müsaade edilmemiş. Bu kadar uç boyutlarda devam ediyor. Korkuları çok büyük diye düşünüyoruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, Avrupa’dan dünyanın farklı yerlerden siyasi parti temsilcileri burada olacak. Umarım hükümet bir an önce bu çılgınlıktan vazgeçer ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde cezaevinde tutulan Demirtaş’ı diğer vekilleri serbest bırakır.”