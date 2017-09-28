5 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 5 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker, sürücüsünün dönel kavşakta virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Tanker sürücüsü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. Devrilen tankerin yakınında bulunan apartman tahliye edilirken 2.5 saat süren çalışma sonrası devrilen tanker kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi\'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Süleyman Saybaşı yönetimindeki 42 AF 121 plakalı 5 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker, dönel kavşakta virajı olamaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan sürücü Saybaşı, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki 6 katlı apartmanda oturanları tahliye etti. İtfaiye ekipleri her olasılığa karşı tankere köpük ve suyla müdahale ederek soğutma işlemi yaptı. İtfaiye ekipleri megafonla çevredekileri sık sık olay yerine yaklaşmamaları ve sigara yakmamaları konusunda uyardı. 2 vinç yardımıyla önce çekici kısmından ayrılan sıvı gaz yüklü tanker başka bir çekiciyle kaldırıldı. Apartman sakinleri tankerin devrildiği yerde sık sık kaza olduğunu ve burada çocuklarının sürekli okul servisi beklediğini belirterek yetkililerin dönel kavşak için çözüm bulmalarını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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