-5 TL'YE BALIK SOFRASI MERSİN (A.A) - 20.09.2010 - Av yasağının kalkmasının ardından balık tezgahlarının ucuzladığı şu günlerde, oldukça ekonomik koşullarda balık menüsü hazırlanabiliyor. 15 Eylül itibariyle kaldırılan avlanma yasağının ardından, ''Vira Bismillah'' diyen Mersinli balıkçılar, ağlarının dolu çekilmesi ve fiyatların uygun olması nedeniyle tezgahların müşteriyle dolu olmasına seviniyor. Ağlarını dolu çeken balıkçılar, tezgahtaki fiyatlarında oldukça ucuzlamasını sağlıyor. Öyle ki, tezgahların onlarca balık çeşidiyle dolu olduğu şu günlerde, Mersin Balık Pazarında, sardalye 1,5, barbunya 2,5, istavrit 2,5, mercan, 4, kırlangıç 4, gümüş ise 5 liradan satışa sunuluyor. Tüketicilerin de uygun fiyatlar sayesinde mutlu olduğunu belirten yetkilililer, 5 kişilik bir ailenin 2 kilogram balıkla akşam yemeğini hazırlayabileceklerini vurguluyorlar. Balık öğünlerinin vazgeçilmez unsuru olarak görülen roka salatası için gerekli malzemelerle birlikte yaklaşık 5 liraya balık menüsünün hazırlanabileceği bildirildi. Mersin Balıkçılar Pazarı Derneği Başkanı Ömer Faruk Bolat, yaptığı açıklamada, yaklaşık 620 balıkçının bulunduğu kentte, yeni sezonun hem bereket hem de satışlar açısından iyi geçtiğini söyledi. Yeni sezonun esnafı heyecanlandırdığını, fiyatların taban yaptığını ve tüketimin hayli artmasını beklediklerini ifade eden Bolat, ''Bereketli bir dönem geçiriyoruz. Fiyatlarda büyük indirim yaptık, bir sigara parasına bir aile doyabiliyor. Vatandaşları doya doya balık yemeye davet ediyoruz'' dedi. Vatandaşların uzun süredir deniz balığına hasret kaldığını anlatan Bolat, şunları kaydetti: ''Bir sezon boyunca balıkçı vatandaşlarımız yasağa uydu. Bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu sezon geçmiş yıllarda yaşadığımız kötü dönemleri pek yaşadığımızı söyleyemem. Bereketi yeniden yakaladık. Amacımız hem iyi gelir elde etmek hem de vatandaşa ucuz fiyatlı balık sunmak. Şu an bir sigara parasına bir ailenin balık ihtiyacını karşılayabilir.'' Bolat, hükümetin uyguladığı ÖTV'siz mazot ile balıkçıların daha ucuz maliyete avlanma imkanına kavuştuğunu, bunun da tüketiciye olumlu yansıdığını belirtti. Fiyatların düşük, çeşidin bol olması nedeniyle her keseye hitap eden balıkların bulunduğunu ifade eden Bolat, ''Vatandaşın balığa olan talebi esnafın yüzünü güldürüyor. Ancak, beklentimiz tüm vatandaşların bu fiyatlardan faydalanmaları'' diye konuştu. -''BALIK TÜKETİN''- Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedii Cicik ise balığın omega-3 değerinin yüksek, doğmamış yağ oranının ise düşük olması nedeniyle başta kalp ve damar tıkanıklarının giderilmesindeki etkisi olmak üzere sağlık açısından çok önemli yararlarının bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğin ve küçük çocukların beyin gelişimine bile olumlu etkisi olan balığın, Türkiye'de henüz istenilen seviyede tüketim oranını yakalayamadığını ifade eden Cicik, başta hamile kadınlar ve çocuklar olmak üzere herkesin haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Fiyatların oldukça uygun olmasının ise tüketiciler için bir fırsat olduğunu anlatan Cicik, ''Bu fırsatı iyi değerlendirin ve bol bol balık tüketin'' diye konuştu.