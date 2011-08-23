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5 terörist teslim oldu SİLOPİ (A.A)

23 Ağustos 2011 16:57

-5 terörist teslim oldu SİLOPİ (A.A) - 23.08.2011 - Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait kamplardan kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait kamplardan kaçan 2'si kadın 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.  İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerin, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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