-5 terörist teslim oldu SİLOPİ (A.A) - 23.08.2011 - Irak'ın kuzeyindeki terör örgütüne ait kamplardan kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait kamplardan kaçan 2'si kadın 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerin, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.