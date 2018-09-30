5 takla atan otomobilden sağ çıktılar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Acar yönetimindeki 58 DA 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Acar ile yanında bulunan eşi Bilser Acar çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yılmaz ve Bilser Acar çifti olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Bekir Saygün, \"Bu yol şantiye aşamasında ve hala yapılamadı. Gördüğünüz gibi yol çizgileri de yok. Yol da mucur var. Az önce kaza oldu. Otomobil 5 takla attı\" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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