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Spor

5 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı

02 Ekim 2018 21:20

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü\'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
BB Erzurumspor, Galatasaray maçındaki talimatlara aykırı hareketi; Göztepe, Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü ise Antalyaspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK\'ya sevk edildi.

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