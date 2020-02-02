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5 Şubat'ta grev kararı almıştı; Birleşik Metal-İş de TİS'i imzaladı

Ücret zammının ortalama yüzde 17,3 olacağı belirtildi

02 Şubat 2020 17:39

Türk-Metal ve Özçelik-İş'in onayladığı yüzde 17'lik zammı kabul etmeyip 5 Şubat'ta greve çıkacağını açıklayan Birleşik Metal-İş de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu sözleşme imzaladı. Ücret zammının ortalama yüzde 17,3 olacağı belirtildi.

130 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Türk Metal ve Özçelik-İş'in ardından Birleşik Metal-İş de anlaşma imzaladı.

TIKLAYIN - Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 5 Şubat'ta greve çıkıyor

Türk-Metal ve Özçelik-İş'in imzaladığı yüzde 17'lik zammı kabul etmeyen Birleşik Metal-İş, 5 Şubat'ta greve çıkacağını açıklamıştı.

Sözleşmeye göre ücretlere ilk 6 ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. İlk altı ay için saat ücreti 12 TL'nin altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.

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