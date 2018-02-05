5 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Trabzonspor - Göztepe

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

15:00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak

Siyah-beyazlılar idmanın ardından Ankara\'ya gidecek.

Takımın Başkent\'te karşılanışı.

GALATASARAY

Dün akşam Demir Grup Sivasspor\'a deplasmanda 2 - 1 mağlup olan Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

SPOR TOTO 1. LİG

18:00 Altınordu - Balıkesirspor Baltok



BASKETBOL

10:00 Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat\'ta deplasmanda Beyaz Rusya ve 14 Şubat\'ta da İstanbul\'da Estonya ile Eleme Grubu\'nda karşılaşacak olan A Kadın Milli Takımı aday kadrosu, bu iki karşılaşma öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek.



GOLF

Nuri Özaltın anısına bu sene ikincisi düzenlenen \"Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası\" devam edecek.