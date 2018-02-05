5 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Trabzonspor - Göztepe
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
15:00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak
Siyah-beyazlılar idmanın ardından Ankara\'ya gidecek.
Takımın Başkent\'te karşılanışı.
GALATASARAY
Dün akşam Demir Grup Sivasspor\'a deplasmanda 2 - 1 mağlup olan Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.
SPOR TOTO 1. LİG
18:00 Altınordu - Balıkesirspor Baltok
BASKETBOL
10:00 Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkını elde etmek için 10 Şubat\'ta deplasmanda Beyaz Rusya ve 14 Şubat\'ta da İstanbul\'da Estonya ile Eleme Grubu\'nda karşılaşacak olan A Kadın Milli Takımı aday kadrosu, bu iki karşılaşma öncesi basın mensupları ile bir araya gelecek.
GOLF
Nuri Özaltın anısına bu sene ikincisi düzenlenen \"Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası\" devam edecek.