5 STK’dan çağrı: Bir kişi işkenceyle öldürüldü, Meclis Lice’ye heyet göndersin

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yalaza (Kerwas) Köyü’nde bir sivilin işkenceyle öldürüldüğünü, operasyonlar nedeniyle yoğun hak ihlali yaşandığını açıklayan Diyarbakır Barosu, İHD, MAZLUMDER, TİHV ve Tabip Odası, TBMM’yi Lice’de incelemeye davet etti.

Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların 10 gün sürdüğü Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde incelemelerde bulunan Diyarbakır Barosu, İHD, MAZLUMDER, TİHV ve Tabip Odası temsilcileri, izlenimlerini bir rapor halinde açıkladı. Heyet adına açıklamayı okuyan Diyarbakır Barosu Başkanvekili Ahmet Özmen, Diyarbakır Valiliği tarafından 22 Haziran’da Lice’deki 39 köyün geçici askeri bölge ilan edildiğini, bir gün sonra da söz konusu yerlerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi.

"Bir kişi işkenceyle öldürüldü"

24 tabur ve 7 bin 500 güvenlik görevlisi ile 10 gün boyunca Lice’de operasyon yürütüldüğünü ifade eden Özmen, Kerwas köyüne bağlı Mehle mezrasında işkenceyle ölüm vakasının yaşandığını vurguladı. 4 Temmuz’da söz konusu mezraya giderek mağdur ve tanıklarla görüştüklerini belirten Özmen, özetle şunları söyledi:

‘‘Heyetimiz, operasyona katılan birliklerin sayısı, konumlanma durumu, bağın büyüklüğü ve dört bir etrafının yanmış olması nedeniyle PKK militanlarının olay yerinden kaçma ihtimallerinin oldukça zayıf olduğu kanaatindedir. olay yerinde delil toplama işleminin yapılıp yapılmadığı tarafımızca netleştirilmemiş olmakla birlikte heyetimizin görüşmüş olduğu yurttaşların silah seslerinin çok kısa sürdüğü ve tek taraflı olduğu yönündeki beyanları ile birlikte aynı bağdan bir kadın PKK militanının sağ yakalandığı göz önünde bulundurulduğunda, istenmesi halinde yaşamını yitiren iki PKK militanının da sağ yakalanma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kanaatindedir.

Mehmet Şirin Kocakaya’nın yakınlarından alınan bilgiye göre defin amacıyla ceset alındıktan sonra yaptıkları gözlemlerde ceset üzerinde herhangi bir kurşun izine rastlanmadığı, yanıcı-patlayıcı sonucu ölümcül olabilecek yaralanmaya rastlanmadıklarını, yüzünde, alnında yaygın morluklar olduğu, sol gözünde daha fazla olmak üzere her iki gözde de morluklar olduğu, dudağında yara olduğunu, sırtında morluklar olduğunu ifade etmişlerdir. Bu beyanlar tıbbi olarak şahsın patlayıcı yakıcı, ateşli silah vb. bir yaralama sonucunda ölmediği, aksine işkence ve darp sonucunda öldürüldüğüne dair iddiaları güçlendirmektedir. Heyetimiz Mehmet Şirin Kocakaya’nın güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra darp edilerek öldürülmesini açık bir şekilde yargısız infaz olarak değerlendirmekte ve bu sivilin yaşam hakkının ihlal edildiği kanaatindedir”

Venedik Komisyonu'nun uyarısı dikkate alınsın

Ormanların yakılması ile ilgili etkin bir soruşturma yapılmasını, yakanların belirlenerek yasaların belirlediği cezalara çarptırılmasını, 10 günlük sokağa çıkma yasağı süresince operasyonda zarar görenlere tazminat ödenmesini, işkence ve kötü muamele ile yargısız infaz iddiasının araştırılması için TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nu Lice’ye davet eden heyet, Venedik Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili uyarısının dikkate alınmasını istedi.