5 soruda Brexit



Brexit nedir?

Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade ediyor. Brexit, "Britain" (Britanya) ve "exit" (çıkış) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Brexit nasıl gerçekleşecek?

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti, ülkenin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini 2017 yılı sonuna kadar referanduma götürmek istiyor. 2015 Mayıs ayında yapılan genel seçim sonunda tek başına iktidar olan David Cameron liderliğindeki Muhafazakâr Parti, ülkenin AB üyeliğini referanduma götürmeden önce birlikle yeniden müzakereler yürütüyor. Referandumdan evet çıkması halinde İngiltere'nin AB üyeliği sona erecek.

İngiltere'nin Brüksel'den talepleri neler?

AB'de belli başlı dört alanda yeniden düzenlemeye gidilmesini isteyen Cameron'ın taleplerinin başında AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen göçmenler geliyor. David Cameron, göçmenlerin devlet yardımlarından yararlanmalarının önünün kesilmesi ve İngiltere'de en az 4 yıl yaşama koşulunun getirilmesi gerektiğini savunuyor. Cameron, yalnızca taleplerinin karşılanması halinde AB üyeliğinden yana tavır alacağını belirtiyor. AB üyesi diğer ülkeler Londra'nın talebine karşı çıkıyor.

İngiliz halkı 'Brexit'e nasıl bakıyor?

Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin sayısı artıyor. Sunday Times gazetesinin 3-4 Eylül tarihlerinde bin 4 kişiyle yaptırdığı ankete katılanların yüzde 43'ü ülkenin Birlik üyeliğinden çıkmasını isterken, yüzde 40'ı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalmasını arzuladığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise kararsız olduğunu ifade etti. Yaz aylarında yapılan kamuoyu yoklamalarında İngilizlerin yüzde 45'i Birlik üyeliğinden yana, yüzde 37'si üyelik karşıtı, yüzde 18'i de kararsız olduğu şeklinde görüş bildirmişti.

Brexit'in Brüksel ve Londra açısından sonuçları ne olur?

Uzmanlara göre İngiltere'nin AB'den çıkışının hem Londra hem de Brüksel açısından ekonomik ve siyasi sonuçları olacak. İngiltere'nin AB'den çıkma ihtimali özellikle ekonomi çevrelerinde endişeye neden oluyor. 2017 referandumundan evet çıkması halinde AB yanlısı İskoçya'nın bağımsızlık girişimlerinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ın dağılma sürecine gireceği iddia ediliyor.