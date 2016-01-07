T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

5 soruda Brexit

'Brexit', bir süredir AB'nin gündeminde bulunan kavramlar arasında yer alıyor. İngiltere ve AB'nin geleceğini ilgilendiren kavramın ne olduğunu, Brüksel ve Londra açısından önemini 5 soruda özetledik.

07 Ocak 2016 12:07


Brexit nedir?

Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade ediyor. Brexit, "Britain" (Britanya) ve "exit" (çıkış) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Brexit nasıl gerçekleşecek?

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti, ülkenin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini 2017 yılı sonuna kadar referanduma götürmek istiyor. 2015 Mayıs ayında yapılan genel seçim sonunda tek başına iktidar olan David Cameron liderliğindeki Muhafazakâr Parti, ülkenin AB üyeliğini referanduma götürmeden önce birlikle yeniden müzakereler yürütüyor. Referandumdan evet çıkması halinde İngiltere'nin AB üyeliği sona erecek.

İngiltere'nin Brüksel'den talepleri neler?

AB'de belli başlı dört alanda yeniden düzenlemeye gidilmesini isteyen Cameron'ın taleplerinin başında AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen göçmenler geliyor. David Cameron, göçmenlerin devlet yardımlarından yararlanmalarının önünün kesilmesi ve İngiltere'de en az 4 yıl yaşama koşulunun getirilmesi gerektiğini savunuyor. Cameron, yalnızca taleplerinin karşılanması halinde AB üyeliğinden yana tavır alacağını belirtiyor. AB üyesi diğer ülkeler Londra'nın talebine karşı çıkıyor.

İngiliz halkı 'Brexit'e nasıl bakıyor?

Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyenlerin sayısı artıyor. Sunday Times gazetesinin 3-4 Eylül tarihlerinde bin 4 kişiyle yaptırdığı ankete katılanların yüzde 43'ü ülkenin Birlik üyeliğinden çıkmasını isterken, yüzde 40'ı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalmasını arzuladığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise kararsız olduğunu ifade etti. Yaz aylarında yapılan kamuoyu yoklamalarında İngilizlerin yüzde 45'i Birlik üyeliğinden yana, yüzde 37'si üyelik karşıtı, yüzde 18'i de kararsız olduğu şeklinde görüş bildirmişti.

Brexit'in Brüksel ve Londra açısından sonuçları ne olur?

Uzmanlara göre İngiltere'nin AB'den çıkışının hem Londra hem de Brüksel açısından ekonomik ve siyasi sonuçları olacak. İngiltere'nin AB'den çıkma ihtimali özellikle ekonomi çevrelerinde endişeye neden oluyor. 2017 referandumundan evet çıkması halinde AB yanlısı İskoçya'nın bağımsızlık girişimlerinin daha da güçlenmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ın dağılma sürecine gireceği iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrükselLondraAvrupa BirliğiMuhafazakâr PartiMayısDavid CameronCameronBirliğiTimesEylülBirlikKrallıkDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24