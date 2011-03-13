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Dünya

5 SİYASİ PARTİNİN YASALLAŞMASINA RET TUNUS (A.A)

13 Mart 2011 02:11

-5 SİYASİ PARTİNİN YASALLAŞMASINA RET TUNUS (A.A) - 12.03.2011 - Tunus'taki geçici hükümet, aralarında 3 aşırı dinci partinin de bulunduğu 5 partinin yasallaşmasını reddetti. TAP ajansının haberine göre Tunus İçişleri Bakanlığı, başvuruda bulunan partilerin, demokratik şekilde kurulmasını öngören ayrıca dini, etnik, cinsiyet ya da bölgesel temellerle oluşturulmasını yasaklayan partiler yasasına uygun olmadığına hükmetti. Yasallaşması reddedilenler arasında Esselam ve Hizb-i Tahrir partilerinin bulunduğu kaydedildi. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin yönetim karşıtı protestolar sonunda kaçmasının ardından oluşturulan geçici hükümet ilk kez bir parti başvurusunu reddetmiş oldu. Bu arada hükümetin, 3 partinin yasallaşmasını onayladığı, böylece Bin Ali döneminde 9 olan parti sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

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