5. sınıflara 16-20 saat İngilizce dersi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık, “5’inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim müfredatı, Eylül 2016’ya yetişir. Önce pilot uygulamalarla başlayacağız. Bu sınıflarda, yabancı dil eğitiminin haftalık 16 ila 20 saat arasında olmasını hedefliyoruz. İngilizce eğitim müfredatı da yenilenecek. Gramer ağırlıklı değil, okuma, dinleme ve konuşma ağırlıklı bir program hazırlanacak. İngilizce’nin yanında 6-8 saat matematik, bilim ve fen uygulamaları, 6-8 saat Türk dili uygulamaları, 4-6 saat arasında da spor, sanat uygulamaları yapılmasını planlıyoruz” dedi.

5’inci sınıfın, ilkokuldan ortaokula geçiş dönemi olduğunu hatırlatan Funda Kocabıyık, bu dönemde çocukların, pedagojik olarak eğitime yeni ısındığını, ancak ortaokula geçişle birlikte farklı öğretmenler, farklı ders grupları, daha yoğun bir müfredat ve akademik bir eğitimle karşılaştıklarını belirtti. Kocabıyık, bu durumun 5’inci sınıfın, uyum sınıfı olması zorunluluğunu ortaya çıkardığını dile getirerek, bu kapsamda yeni bir düzenleme yapmayı planladıklarını söyledi.

Düzenlemeyle, 5’inci sınıfta yabancı dil öğretiminin yanı sıra öğrencilerin farkındalık düzeylerini de arttırmayı hedeflediklerine işaret eden Kocabıyık, öğrencilerin yeteneklerinin, neleri sevdiklerinin ve hangi mesleğe ilgi duyduklarının farkına varmasını istediklerini dile getirdi.

Hazırlanacak müfredatta İngilizce’nin yanı sıra fen ve bilim uygulamaları ile Türkçe dersinin de bulunacağını bildiren Kocabıyık, Türkçe dersi müfredatının, çocukların, dil hakimiyetlerinin arttırılması, okuduğunu anlaması, analiz, sentez ve yorum kabiliyetlerinin yükseltilmesini sağlayacak şekilde hazırlanacağını belirtti.

Kocabıyık, bunların dışında “sanat ve spor uygulamaları” derslerinin de bulunacağını kaydederek, esnek bir program uygulamayı düşündüklerinin altını çizdi. Bu kapsamda yeni bir müfredat hazırlanacağını hatırlatan Kocabıyık, şunları söyledi:

“Bizim planladığımız sisteme yönelik yeni bir müfredat hazırlanacak. Henüz daha 5’inci sınıfların müfredatının felsefesini hazırlıyoruz. Şu anda planladığımız bunlar. Hedefimiz yabancı dil eğitiminin haftalık 16 saatle 20 saat arasında olması. 6-8 saat matematik, bilim ve fen uygulamaları, 6-8 saat Türk dili uygulamaları, 4-6 saat arasında da spor, sanat uygulamaları gibi bir planlamamız var. Fakat bu saatler biraz aşağı, biraz yukarı olabilir. Yabancı dil ağırlıklı eğitim müfredatı, Eylül 2016’ya yetişir. Önce pilot uygulamalarla başlayacağız. Pilot uygulamayı bir yıl boyunca yürütüp bunun gerçekten yürüyüp yürümediğini ve sonuçlarını gözlemleyeceğiz. Sonuçlara göre, sistemi belki yeniden güncelleyerek yavaş yavaş yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İyi kurgulanırsa çok iyi bir sistem. Yavaş yavaş, pişire pişire bu sistemi iyi kurgulayacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda çok istekliyiz.”

Daha fazla İngilizce öğretmen

Kocabıyık, pilot çalışma kapsamında mevcut öğretmenlerin yeterli olduğunu ancak program yaygınlaştırıldığında daha fazla İngilizce öğretmenine ihtiyaç duyulursa, buna ilişkin de alımın yapılabileceğini söyledi. Mevcut İngilizce eğitim müfredatının da yenileneceğine işaret eden Kocabıyık, gramer ağırlıklı değil, okuma, dinleme ve konuşma ağırlıklı bir program hazırlanacağını bildirdi.

15 yaşına kadar yabancı dili öğretmeniz lazım

Uygulamaya yönelik bir program ve müfredat hazırlamayı düşündüklerinin vurgulayan Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kritik dönem hipotezine göre, çocuklar 15 yaşına kadar kendi anadillerinin dışında bir yabancı dili öğrendiklerinde, bu dili kendi anadili gibi öğreniyorlar. Bu yaşa kadar öğrendikleri ikinci dille düşünebiliyorlar, analiz, sentez yapabiliyorlar, aksansız konuşabiliyorlar. Yani öğrendikleri dile hakim oluyorlar. Ancak 15 yaşından sonra öğreniyorsa, öğrendiği dil onun için yabancı dil. Kafasında sürekli çevirmesi gerekiyor ve o dile hakim olamıyor. İyi iletişim kurabiliyor ama dille ilgili bilimsel çalışma yapmakta zorluk çekiyor. Bu kurama göre, 15 yaşına kadar yabancı dili öğretmeniz lazım. Biz de o yüzden 5. sınıfı seçtik. Hem kritik dönem hipotezine hem de 5. sınıfın bizim eğitim sistemimizde bir geçiş dönemi olması itibarıyla özellikle bu sınıfta yapalım istedik. Bakanlık olarak, 5’inci sınıfın sadece çocuklara yabancı dil öğreteceğimiz bir hazırlık sınıfı gibi algılanmasını istemiyoruz. Bizim için çocukların kendi farkındalıklarına varabilecekleri bir dönem. Çocuğun kendini keşfetmesini sağlayacağız.”

Kocabıyık, ayrıca 5’inci sınıf ders kazanımlarını diğer sınıflara yayacaklarına işaret ederek, “5’inci sınıfta hem İngilizce hem de diğer dersler için yeni müfredat yapacağız. Yeni program yapılacak. İngilizce, bilim, fen matematik uygulamaları için ayrı, Türkçe, sanat, spor için ayrı müfredat yapılacak. Bu durumda 6, 7 ve 8’inci sınıflarda çok büyük değişiklikler olmayacak. Ancak bu sınıflar için de müfredatta güncelleme yapılacak” diye konuştu.