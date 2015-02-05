5 sendika yöneticisinin yargılandığı '1 Mayıs' davası yarın başlıyor

1 Mayıs’ta ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçu işledikleri iddiasıyla DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri yarın yargı karşısına çıkacak. Davayı Milliyet’e değerlendiren DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu ‘Yargılanan biz değiliz” dedi

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticilerine geçtiğimiz 1 Mayıs’ta “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” iddialarıyla açılan davanın ilk duruşması yarın ÇağlayanAdliyesi’nde görülecek.

Burcu Karakaş'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, dava kapsamında yargılanacak isimlerden DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “Başta AİHM olmak üzere yargı kararlarına rağmen uygulanan bir yasakçı tavır var. Bu dava, siyasi iktidarın 1 Mayıs konusunda topluma vermek istediği bir mesajdır” dedi.



DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan’a, geçen sene 1 Mayıs’ta “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttıkları” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. Beş sendika yöneticisi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 1 Mayıs 2014 günü gözaltına alınan kişilerin üzerinden çıkan eldiven, baret ve deniz gözlüğü de ‘suç aleti’ sayılmıştı.





Çok sayıda mahkeme kararı var

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından duruşmaya çağrı için hazırlanan ortak açıklamada, “1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur. Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırmak değil, bunu engellemek suçtur. Mücadele ederek, direnerek, mahkemelerde de haklılığımızı tescil ettirerek kazandığımız 1 Mayıs alanımızı savunmak ve 1977 başta olmak üzere 1 Mayıs’larda katledilen arkadaşlarımızın anısını yaşatmak görevimizdir” denildi.





‘Yargı kararları yok sayılıyor’

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs konusunda yıllardır DİSK olarak söylediklerimiz belli. Başta AİHM olmak üzere yargı kararlarına rağmen uygulanan bir yasakçı tavır var. Bu dava, siyasi iktidarın 1 Mayıs konusunda topluma vermek istediği bir mesajdır. Bu davayla yargılanan biz değiliz, yasakçı ve baskıcı politikaları yargılayacağımız bir dava olacak” dedi. Duruşma öncesi, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel başkanlarının da katılımıyla yarın saat 12.30’da Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapılacak.