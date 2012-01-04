-5 şehire UEFA kriterlerinde stat ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Gençlik ve Spor ile Maliye bakanlıkları arasında, Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Adana'da UEFA kriterlerine göre yapılması planlanan stadyumların inşaatına başlanmasını öngören protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki törende protokole, bakanlar Suat Kılıç ile Mehmet Şimşek imza attı. Protokol, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) 2012 yılında 5 şehirde yapılacak yeni stadyumları kapsıyor. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, iki bakanlık arasındaki protokolün Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi ve gücünü gösterdiğini belirterek, ''Şu an itibariyle imzaladıklarımız hariç 9 tane stadyum protokolümüz var. Bunlar Afyonkarahisar, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Sivas ve Trabzon illerimizle ilgili olarak bakanlığımızla TOKİ arasında imzalanmış bulunan protokollerdir. Bu protokollerle birlikte İstanbul'daki stadyum inşaatı tamamlanmış, hizmete alınmıştır. Afyonkarahisar'daki stadyum inşaatının temeli 3 ay önce tarafımızdan atılmış ve inşaatına başlanmıştır. Mersin'deki stadyumun ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirilmiş, yer teslimi yapılmış ve hafriyat çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmıştır. Bu ayın 11'inde ise Malatya'nın stat ihalesi de gerçekleştirilecektir. Bunun dışında Batman, Gaziantep, Hatay, Sivas ve Trabzon'a yönelik de ihaleye hazırlama çalışmalarımız ivedi bir şekilde devam etmektedir'' dedi. ''Bugün Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Adana'nın protokollerini imzaladık'' diyen Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin tüm bölgelerinden illerimiz stadyum protokolü kapsamında yerini almaktadır. Hizmetin sınırı yoktur. Hizmette bölgesel bir ayrım asla söz konusu değildir. Protokollere bakıldığında, çok hummalı bir şekilde ne yaptığını bilen, hedefini belirlemiş olan bir çalışmayı birlikte yürütüyoruz. İsimlerini açıklamadığımız 3 ilimiz daha var, bunların protokolleri ise önümüzdeki aylarda gündeme gelecek. Bunlardan bir tanesi Eskişehir'dir. Eskişehir'de arazi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir diğeri Antalya'dır. Antalya'da da marka bir stadyumu Antalyalılara kazandırmak üzere arazi belirleme ve mevcut arazilerimizi değerlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Bir değir ilimiz ise İzmir'dir. Burada arazi çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyoruz.'' -Maliye Bakanı Şimşek- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin insana yaptığı yatırımların yanı sıra fiziki altyapı yatırımları ve AR-GE yatırımlarıyla son yıllarda önemli mesafeler aldığını dile getirdi. Statların TOKİ tarafından yapılacağını vurgulayan Şimşek, ''Burada TOKİ'yi tebrik etmek lazım. Çünkü, burada maliyeye doğrudan doğruya bir kaynak kullandırtmıyoruz. Sadece bu statlar için gerekli arsa konusunda yardımcı oluyoruz. Mevcut yerlerin ekonomik anlamda daha iyi değerlendirilmesini sağlıyoruz. Bir anlamda aslında bu statların yapılmasıyla Türkiye, yeni marka statlara kavuşmuyor. Aynı zamanda kentsel dönüşümü de hızlandırmış oluyor'' şeklinde konuştu. Bazı illerde şehrin içinde tıkanmış halde kalan tesislerin söz konusu olduğunu anlatan Şimşek, bunların daha yeni alanlara taşınmasının kentlerde yeni cazibe merkezlerinin oluşmasına katkı sağladığını ifade etti. -Sorular- Bir gazetecinin, 18 stadyumun yapılacağını ve kulüplerin borçlarının yüksek düzeyde olmasını hatırlatması üzerine Bakan Kılıç, imzalanan protokolün başka haberlerin gölgesinde kalmaması gerektiğini söyledi. Kılıç, ''Tecrübemi konuşturayım, bugünün başlığı bence şudur; 'Cumhuriyet Türkiye'si, bir takvim yılı içerisinde 18 stadyumun yapımına başlayabilecek ekonomik kuvvete ve istikrara kavuşmuştur.' Bunun ötesinde başka bir cümleyi bugün koymamak lazım'' ifadelerini kullandı. Stadyum protokollerinin statların yanlarına farklı tesislerin yapılmasını da sağlayacağını dile getiren Kılıç, ''Türk sporu adına altyapı eksiklerinin tamamlanması için dev bir adım attık'' diye konuştu. Stat projelerinde Ankara'nın yer almadığının vurgulanması üzerine de Suat Kılıç, şunları söyledi: ''Ankara bu projelerin arasında yer alıyor. Başkent ve Büyükşehir olmasından dolayı Ankara'da henüz yeni stadın yapılacağı yer noktasında bir arazi tespiti çalışmasını neticelendirebilmiş değiliz. Ankara gündemimizde, Cumhuriyetin başkentine, başkentin onuruna, görüntüsüne, karizmasına yakışır bir stadyum kazandıracağız.'' Kılıç ayrıca, projelerin maliyetlerinin henüz belli olmadığını, yaklaşık 1,5 milyar lira civarında olabileceğini kaydederek, statların başlanan sürenin ikinci yılında bitirilmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.